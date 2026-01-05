Βελτιώθηκε τον Δεκέμβριο το οικονομικό κλίμα, ενδείξεις για αυξήσεις τιμών το 2026

Βελτίωση παρουσίασε τον Δεκέμβριο του 2025 το οικονομικό κλίμα, λόγω της βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος στους τομείς των υπηρεσιών και του λιανικού εμπορίου, αλλά και της ενδυνάμωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) που καταρτίζει το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου να αυξάνεται κατά 1,6 μονάδες σε σύγκριση με τον Νοέμβριο.

Το επιχειρηματικό κλίμα στους τομείς των κατασκευών και της μεταποίησης παρέμεινε στα θετικά επίπεδα του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΚΟΕ, τον Δεκέμβριο του 2025 «οι έρευνες αποτύπωσαν ενδείξεις για αυξήσεις στις τιμές κατά τους επόμενους μήνες, αφού τόσο οι επιχειρηματικές προσδοκίες για τις τιμές πώλησης όσο και οι προσδοκίες των νοικοκυριών για τις τιμές των καταναλωτικών προϊόντων κινήθηκαν ανοδικά».

Εξάλλου, ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας σημείωσε πτώση για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Δεκέμβριο του 2025, λόγω σημαντικής μείωσης της καταναλωτικής αβεβαιότητας, αλλά και λόγω υποχώρησης της επιχειρηματικής αβεβαιότητας στις υπηρεσίες και στη μεταποίηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΚΟΕ, η άνοδος του κλίματος στις υπηρεσίες ήταν αποτέλεσμα της σημαντικής καλυτέρευσης των αξιολογήσεων των επιχειρήσεων για την οικονομική τους κατάσταση και τον κύκλο εργασιών του τελευταίου τριμήνου.

Η ισχυροποίηση του κλίματος στο λιανικό εμπόριο οφείλεται στις θετικότερες εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τις πωλήσεις του επόμενου τριμήνου.

Το κλίμα στις κατασκευές και στη μεταποίηση παρέμεινε σταθερό στα θετικά επίπεδα του Νοεμβρίου, αφού η αποδυνάμωση των προσδοκιών αντισταθμίστηκε από βελτιώσεις στην τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων.

Τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το ΚΟΕ, το καταναλωτικό κλίμα ενισχύθηκε σημαντικά, κυρίως λόγω της ενδυνάμωσης των προθέσεων των καταναλωτών για μεγάλες αγορές.

Επιπρόσθετα, οι απαντήσεις των καταναλωτών για την οικονομική τους κατάσταση και ιδιαίτερα οι προσδοκίες τους για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση της χώρας συνέχισαν να καταγράφουν βελτίωση.

Τα σχετικά υψηλά επίπεδα οικονομικής εμπιστοσύνης σε συνδυασμό με τη μείωση της καταναλωτικής και επιχειρηματικής αβεβαιότητας δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο τους επόμενους μήνες, αναφέρεται στην έρευνα του ΚΟΕ.

