Στα 9.916 άτομα οι άνεργοι τον Δεκέμβριο

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2024 καταγράφηκε μείωση κατά 481 άτομα ή 3,9%

Μείωση σε ετήσια αλλά και μηνιαία βάση παρουσίασε τον Δεκέμβριο του 2025, ο αριθμός των ανέργων, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε σε 11.901 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Δεκέμβριο 2025 μειώθηκε στα 9. 916 άτομα, σε σύγκριση με 10. 013 τον προηγούμενο μήνα.  

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2024 καταγράφηκε μείωση κατά 481 άτομα ή 3,9%. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, του εμπορίου, της μεταποίησης, καθώς και στη μείωση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.

Ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων τον Δεκέμβριο καταγράφεται στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, λόγω της αναστολής λειτουργίας αριθμού ξενοδοχείων και εστιατορίων για τη χειμερινή περίοδο (4.303) και ακολουθούν οι άνεργοι στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.

