Eurostat: Στο 0,1% ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Δεκέμβριο

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2% τον Δεκέμβριο από 2,1% τον Νοέμβριο

Στο 0,1% εκτιμάται ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Δεκέμβριο όσο ήταν και τον Νοέμβριο, σύμφωνα με προκαταρτικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Eurostat. Είναι ο χαμηλότερος ανάμεσα στα κράτη μέλη της ευρωζώνης.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2% τον Δεκέμβριο από 2,1% τον Νοέμβριο.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Δεκέμβριο (3,4%, σε σύγκριση με 3,5% τον Νοέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (2,6%, σε σύγκριση με 2,4% τον Νοέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,4%, σε σύγκριση με 0,5% τον Νοέμβριο) και την ενέργεια (-1,9%, σε σύγκριση με -0,5% τον Νοέμβριο).

