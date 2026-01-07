Κεντρική Τράπεζα: Θεσμοθετημένος διάλογος με εκπροσώπους βασικών τομέων της κυπριακής οικονομίας

Τη θεσμοθέτηση τακτικών διαλόγων με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου, ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα.

Κύριοι στόχοι της πρωτοβουλίας είναι: (α) η στενότερη παρακολούθηση των σημαντικών τομεακών εξελίξεων, των προκλήσεων και προοπτικών της οικονομίας μέσω άμεσης άντλησης πληροφόρησης από τους εμπλεκόμενους φορείς, (β) η αξιοποίηση των απόψεων και εισηγήσεων για τη διαμόρφωση πολιτικών από την ΚΤΚ και (γ) η ενημέρωση των φορέων, καθώς και της κοινωνίας ευρύτερα, για τις πολιτικές και τις στρατηγικές κατευθύνσεις της ΚΤΚ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι διάλογοι θα πραγματοποιούνται με εκπροσώπους συνδέσμων και οργανισμών από τους βασικούς τομείς της κυπριακής οικονομίας, όπως για παράδειγμα η βιομηχανία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ο τουρισμός και η τεχνολογία. Τα αποτελέσματα και τα βασικά σημεία των συζητήσεων θα δημοσιεύονται μέσω δελτίων Τύπου και στον ιστότοπο της ΚΤΚ.

Ο Διοικητής της ΚΤΚ, κ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης, δήλωσε σχετικά:

«Στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θεωρούμε καθοριστικής σημασίας τη διαρκή επικοινωνία με όλους τους βασικούς φορείς της οικονομίας. Μέσα από τις τακτικές αυτές συναντήσεις και το διάλογο, θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωνόμαστε με δομημένο τρόπο για τις τρέχουσες προκλήσεις, να διαμορφώνουμε πιο στοχευμένες πολιτικές και να ενισχύουμε την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία με τους συντελεστές της αγοράς. Η ανοιχτή επικοινωνία με τους φορείς της οικονομίας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αποστολής μιας Κεντρικής Τράπεζας, η οποία οφείλει να αλληλοεπιδρά με ενδιαφερόμενους φορείς, να αφουγκράζεται τις ανησυχίες και τις εισηγήσεις τους και να ενισχύει τον διάλογο, με στόχο το καλώς νοούμενο συμφέρον τόσο της οικονομίας όσο και της κοινωνίας».

Η πρώτη συνάντηση προγραμματίζεται στις 27 Φεβρουαρίου του 2026, με τίτλο: «Πρώτος Θεσμοθετημένος Διάλογος της ΚΤΚ με την Επιχειρηματική Κοινότητα: Προκλήσεις και Προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας».