Eurostat: Στο 4,3% το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο

Στο 4,3% αυξήθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο τον Νοέμβριο από 4,2% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat.

Ο απόλυτος αριθμός των ανέργων είναι 23 χιλ. από 22 χιλ. τον προηγούμενο μήνα και 24 χιλ. τον Νοέμβριο του 2024.

Στην ευρωζώνη, τον Νοέμβριο του 2025, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 6,3%, από 6,4% τον Οκτώβριο του 2025 και 6,2% τον Νοέμβριο του 2024. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ παρέμεινε στο 6,0% τον Νοέμβριο του 2025, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025 και αυξημένο από 5,8% τον Νοέμβριο του 2024.

Η Eurostat εκτιμά ότι 13,225 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων 10,937 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργα τον Νοέμβριο του 2025.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, η ανεργία μειώθηκε κατά 97 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 71 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024, η ανεργία αυξήθηκε κατά 416 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 253 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Ανεργία των νέων

Τον Νοέμβριο του 2025, 2,923 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων 2,318 εκατομμύρια βρίσκονταν στη ζώνη του ευρώ. Τον Νοέμβριο του 2025, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 15,1% στην ΕΕ, μειωμένο από 15,2% τον προηγούμενο μήνα, και 14,6% στη ζώνη του ευρώ, επίσης μειωμένο από 14,8% τον Οκτώβριο του 2025.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 44 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 42 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024, η ανεργία των νέων αυξήθηκε κατά 24 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 11 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Στην Κύπρο, το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι 12,8% (στοιχεία Σεπτεμβρίου).