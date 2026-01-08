Σε νέα υψηλά 16 ετών το Χρηματιστήριο Αθηνών

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.204,24 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,87%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2010 (2.315,10 μονάδες)

Ισχυρές ανοδικές τάσεις κατέγραψαν την Πέμπτη οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.200 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά 16 ετών. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ξεπέρασε τα 150 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 2,4 δισ. ευρώ σε σχέση με τη συνεδρίαση της Τετάρτης, ενώ σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κυμάνθηκε και ο τζίρος. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Πειραιώς, της Eurobank, της Εθνικής και της Coca Cola HBC.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 662,092 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 133.544.416 μετοχές.

Έγιναν δύο μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank (συνολικά 61.500.000 μετοχές), αξίας 216,29 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,07%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,69%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+6,04%), της Eurobank (+5,17%), της Εθνικής (+4,98%) και της Coca Cola HBC (+4,74%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-3,38%), του ΟΠΑΠ (-1,97%), της Metlen (-1,85%), της Elvalhalcor (-1,66%) και των ΕΛΠΕ (-1,51%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 86.260.059 και 16.167.190 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 311,35 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 93,14 εκατ. ευρώ.

 

Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 64 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

 

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Πειραιώς (+6,04%) και Eurobank (+5,17%).

 

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass (-3,61%) και ΣΙΔΜΑ (-3,54%).

 

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,6300 -0,31%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,6000 +0,70%

METLEN: 43,5800 -1,85%

OPTIMA: 7,7500 +1,57%

ΤΙΤΑΝ: 53,2000 -0,93%

ALPHA BANK: 3,8400 +1,32%

AEGEAN AIRLINES: 14,4400 -0,96%

VIOHALCO: 11,9600 -0,17%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,8400 +0,78%

ΔΑΑ: 10,8500 +0,09%

ΔΕΗ: 18,6000 +1,25%

COCA COLA HBC: 44,6400 +4,74%

ΕΛΠΕ: 8,5000 -1,51%

ELVALHALCOR: 4,1400 -1,66%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,5400 +4,98%

ΕΥΔΑΠ: 7,6000 -0,26%

EUROBANK: 3,7860 +5,17%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1800 -1,10%

MOTOR OIL: 29,1800 -3,38%

JUMBO: 28,2000 +1,81%

ΟΛΠ: 40,6500 +0,74%

ΟΠΑΠ: 18,4000 -1,97%

ΟΤΕ: 16,9900 +0,41%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,5500 +6,04%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,5200 +0,60%

