Ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις το Videogate

Αναμφίβολα, η κυβέρνηση ζει από την Πέμπτη μια από τις πιο άβολες περιόδους της, ενώ στη χώρα ξυπνούν μνήμες από το διαβατήριο του Jho Low και το «This is Cyprus» στο Al Jazeera.

Ξένοι ή Κύπριοι, υβριδική επίθεση ή γνήσιο ενδιαφέρον για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη χώρα έχουν τη σημασία τους. Περισσότερη σημασία έχει ωστόσο να διορθώσουμε τις διαδικασίες και την εικόνα. Μετά το βίντεο, το φιλανθρωπικό ταμείο της Πρώτης Κυρίας πρέπει να αναπροσαρμοστεί και να υπάγεται υπό τις κρατικές υπηρεσίες ή να κλείσει εντελώς. Θα πρέπει να απομακρυνθούν και στενοί συνεργάτες του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη από τις θέσεις τους. Αυτό που προέχει είναι μια ριζική μεταρρύθμιση του ιδίου του Προεδρικού και των σχέσεων που πρέπει να έχει με ξένους και ντόπιους επενδυτές.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με κάθε ευκαιρία μιλά για τη μεταρρύθμιση του κράτους του 1960. Στον «Πολίτη 107,6 & 97,6» φροντίζουμε πάντα με τον συνάδελφο Γιάννη Σεϊτανίδη να του υπενθυμίζουμε πως η μεταρρύθμιση πρέπει να ξεκινά από ψηλά και από την ίδια την Προεδρία.

Πρέπει να πείσεις τους δημοσίους υπαλλήλους, τους εργοδότες και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για την αναγκαιότητα των αλλαγών, αυτές πρέπει να δουν αλλαγές στα προνόμια και στη λογοδοσία.

Πρέπει να εξασφαλίσεις διαφάνεια με ημερολόγια συναντήσεων στο Προεδρικό, ώστε όλοι οι επενδυτές να ξέρουν πως όλα είναι δημόσια.

Πρέπει να δείξεις ότι είσαι έτοιμος να ζήσεις με τις απαιτήσεις της εποχής, πριν απαιτήσεις να εκσυγχρονιστούν όλοι οι υπόλοιποι.

Η Προεδρία μπορεί να λειτουργήσει με λιγότερες εξουσίες, αλλά όχι με λιγότερη διαφάνεια και αξιοπρέπεια. Με αφορμή το βίντεο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει τώρα να αποδείξει πως εννοεί όσα λέει και να πράξει αυτά που εννοεί.

Χωρίς να καταδικάσει τους στενούς του συνεργάτες, τώρα είναι η ώρα να τους απομακρύνει. Είναι χρόνια στην πολιτική ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και γνωρίζει πως κανείς δεν είναι αναντικατάστατος και ακόμη περισσότερο, κανείς δεν μπορεί να προσφέρει με σκιές. Όταν κάποιος γραπωθεί στην καρέκλα την ώρα που πέφτει, το πιθανότερο είναι να πάρει την καρέκλα μαζί του και να προκαλέσει αχρείαστες ζημιές.

Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι φυσικό να υπάρχουν, αλλά αν θέλουμε ο Πρόεδρος να κυβερνήσει για ακόμη δύο χρόνια, έχει σημασία να μην υπάρχουν σκιές. Ακόμη και για επικοινωνιακούς λόγους, ο ίδιος προσωπικά θα πρέπει να καλέσει την Αρχή Κατά της Διαφθοράς και την Εισαγγελία να εξετάσουν την υπόθεση. Γιατί δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα κίνητρα αυτού που έστησε το βίντεο, αλλά και η ουσία του.

Αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος στο Ταμείο της Πρώτης Κυρίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στο στόχαστρο και σίγουρα θα πρέπει να είναι η τελευταία. Το Ταμείο θα πρέπει να μεταφερθεί κάτω από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και από εκεί να δίνονται οι υποτροφίες και η βοήθεια. Η εκάστοτε Πρώτη Κυρία μπορεί να συνεχίσει να συγκεντρώνει χρήματα, αλλά η διανομή να γίνεται από τις κρατικές υπηρεσίες. Όπως και η ευθύνη για τα θέματα ξένων και ντόπιων επενδύσεων, πρέπει να ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Όταν απαιτείται πολιτική παρέμβαση, αυτή θα πρέπει να γίνεται από τον αρμόδιο υπουργό και όχι από το Προεδρικό, και πάντα όταν εντοπίζονται ελλείψεις και αδυναμίες, αυτές να μεταφράζονται σε αλλαγές στη νομοθεσία ή τις διαδικασίες, εάν είναι προβληματικές. Είναι άλλο πράγμα να προσπαθεί η κυβέρνηση να προσελκύσει επενδύσεις και άλλο να υπάρχει ανάγκη του Προεδρικού για παρέμβαση, ώστε οι ξένοι ή ντόπιοι επενδυτές να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά μέσα στο πλαίσιο που (δεν) υπάρχει. Η πόρτα του Προεδρικού θα πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή και όχι η πρώτη ή μοναδική. Σε όλα αυτά, η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει άμεσα και αποτελεσματικά. Διαφορετικά, απλώς θα περιμένουμε το επόμενο βίντεο από τον επόμενο που έχει τους δικούς του λόγους να μας ρεζιλέψει.