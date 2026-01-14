Σταθεροποιητικές τάσεις την Τετάρτη στο Χρηματιστήριο

Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε αμελητέα κέρδη σε ποσοστό 0,09%, κλείνοντας στις 286,37 μονάδες.

Άνοδο 0,10% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 173,57 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε σε €549.325.

Άνοδο παρουσίασαν οι δείκτες των Ξενοδοχείων κατά 0,79% και της Κύριας Αγοράς κατά 0,28%, ενώ πτώση σημείωσε ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,42%. Αμετάβλητος παρέμεινε ο δείκτης των Επενδυτικών.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €428.206 (άνοδος 1,19% - τιμή κλεισίματος €8,50), της Atlantic Insurance με €39.487 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €2,40), της Louis Plc με €22.934 (άνοδος 0,71% - τιμή κλεισίματος €0,141) και της Πετρολίνα με €13.208 (άνοδος 2,59% - τιμή κλεισίματος €1,19) και της της FW Woolworth με €10.600 (πτώση 7,41% – τιμή κλεισίματος €0,25).

Από τις μετοχές, που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 7 καθοδικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 144.