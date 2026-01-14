Γιατί η Apple φέρνει ΑΙ της Google στη Siri

Η Apple θα αρχίσει να «κουμπώνει» τεχνητή νοημοσύνη της Google σε μια σειρά υπηρεσιών της, με πρώτη στη λίστα μια πιο προσωποποιημένη εκδοχή της Siri. Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν «πολυετή συνεργασία», στο πλαίσιο της οποίας ορισμένες βασικές λειτουργίες θα στηριχθούν στα μοντέλα Gemini της Google.

Στην κοινή τους ανακοίνωση μιλούν για «νέες εμπειρίες» για τους χρήστες της Apple. Πίσω από τη διατύπωση, όμως, αρκετοί αναλυτές βλέπουν ότι η Apple, με τον προσεκτικό ρυθμό που κινήθηκε ως τώρα στην ΑΙ, αναγκάζεται να πατήσει πάνω σε τεχνολογία τρίτου για να προλάβει την αγορά

Ο αναλυτής της IDC, Φρανσίσκο Χερόνιμο, το περιέγραψε ως μια «ρεαλιστική» επιλογή που ταυτόχρονα σηματοδοτεί στροφή από το μοντέλο με το οποίο η Apple έχτιζε παραδοσιακά τα προϊόντα της. Όπως σημείωσε, η εταιρεία συνήθιζε να θέλει να ελέγχει «κάθε στρώμα» της τεχνολογίας της, κάτι που της έδινε πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Άλλοι αναλυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία θα γίνει εύκολα αποδεκτή από τους καταναλωτές. Η πίεση για λειτουργίες ΑΙ στα κινητά μεγαλώνει, καθώς ανταγωνιστές όπως η Google, η Samsung και άλλοι κατασκευαστές ενσωματώνουν τέτοιες δυνατότητες όλο και πιο επιθετικά στις συσκευές τους. Ο Πάολο Πεσκατόρε, πάντως, σημειώνει ότι τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της Apple δεν δείχνουν πως η τεχνητή νοημοσύνη ήταν μέχρι τώρα ο καθοριστικός παράγοντας για την αγορά iPhone, αλλά εκτιμά ότι αυτό θα αλλάξει όσο οι υπηρεσίες ΑΙ γίνονται πιο καθημερινές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Apple ανοίγει την πόρτα σε εξωτερικό πάροχο τεχνητής νοημοσύνης. Τον Ιούνιο του 2024 είχε ανακοινώσει συνεργασία με την OpenAI, ενσωματώνοντας το ChatGPT στο πακέτο εργαλείων που παρουσιάζει ως Apple Intelligence.

Apple και Google λένε ότι το Apple Intelligence θα συνεχίσει να «τρέχει» σε συσκευές της Apple και στο Private Cloud Compute, το σύστημα που χρησιμοποιεί η εταιρεία για επεξεργασία στο cloud με έμφαση στην ιδιωτικότητα. «Μετά από προσεκτική αξιολόγηση», αναφέρουν, η Apple κατέληξε ότι η τεχνολογία της Google προσφέρει «την πιο ικανή βάση» για τα θεμελιώδη μοντέλα της, υπογραμμίζοντας ότι τα πρότυπα ιδιωτικότητας της Apple παραμένουν.

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι τι σημαίνει αυτή η σύμπραξη για τις ρυθμιστικές αρχές. Οι δύο εταιρείες δεν έδωσαν λεπτομέρειες για το οικονομικό σκέλος, όμως προηγούμενες συμφωνίες που έφεραν υπηρεσίες της Google σε συσκευές Apple έχουν αποτιμηθεί σε δισεκατομμύρια.

Ο Χερόνιμο εκτιμά ότι η εικόνα ενός iPhone που βασίζεται σε τεχνολογία ΑΙ της Google μπορεί να μη σοκάρει χρήστες που ήδη χρησιμοποιούν καθημερινά προϊόντα της, αλλά «χτυπά καμπανάκι» για τις ρυθμιστικές αρχές. Υπενθυμίζει ότι, πριν από απόφαση δικαστηρίου τον Αύγουστο του 2024 που έκρινε πως η Google διατηρούσε παράνομο μονοπώλιο στην online αναζήτηση, είχε αποκαλυφθεί ότι το 2021 πλήρωσε πάνω από 26 δισ. δολάρια σε συνεργάτες – ανάμεσά τους και η Apple – για να παραμένει η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης σε iPhone.

Στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανάλογες συμφωνίες έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο μικροσκόπιο, με τις αρχές να φοβούνται ότι οι κολοσσοί αξιοποιούν το μέγεθος και την ισχύ τους για να κλειδώνουν την κυριαρχία τους. Η βρετανική Επιτροπή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) έχει ήδη μιλήσει για «ουσιαστικό δυοπώλιο» Apple–Google στη χώρα και, τον Οκτώβριο, τους απέδωσε καθεστώς «στρατηγικής ισχύος», που της επιτρέπει να επιβάλλει αλλαγές σε εταιρείες με υπερβολική επιρροή στην αγορά.

Με πληροφορίες από BBC