Ευθεία απειλή της Τεχεράνης προς Τραμπ: «Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα χάσει τον στόχο»

Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν εν μέσω κινητικότητας για πιθανή ανάληψη στρατιωτικής δράσης σε βάρος της Τεχεράνης από τις ΗΠΑ.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, σύμφωνα με το AFP, μετέδωσε μάλιστα ένα απειλητικό μήνυμα, ότι «αυτή τη φορά δεν θα χάσει τον στόχο».

Islamic republic state TV just crossed a red line. Airing an image of President Trump after an attempted assassination (by the regime) along with a Persian message reading “this time, the bullet won’t miss.” This is a direct threat against the President. pic.twitter.com/g4UUwnxEYX — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) January 14, 2026

Είναι μια σαφής αναφορά στην απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο του 2024, όταν μια σφαίρα χτύπησε στο αυτί τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας. Να σημειωθεί ότι το μήνυμα συνοδευόταν από μια φωτογραφία από εκείνη την ομιλία.

Είναι ως σήμερα η πιο άμεση απειλή της Τεχεράνης εναντίον του Τραμπ, μετά τις επανειλημμένες απειλές του ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στη χώρα αν συνεχίσει τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλωτών