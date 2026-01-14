Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ευθεία απειλή της Τεχεράνης προς Τραμπ: «Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα χάσει τον στόχο»

Η κρατική τηλεόραση παρέπεμψε στο συμβάν του Ιουλίου 2024, κατά το οποίο πυροβολισμός τραυμάτισε στο αυτί τον Αμερικανό πρόεδρο σε προεκλογική συγκέντρωση.

Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν εν μέσω κινητικότητας για πιθανή ανάληψη στρατιωτικής δράσης σε βάρος της Τεχεράνης από τις ΗΠΑ.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, σύμφωνα με το AFP, μετέδωσε μάλιστα ένα απειλητικό μήνυμα, ότι «αυτή τη φορά δεν θα χάσει τον στόχο».

Είναι μια σαφής αναφορά στην απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο του 2024, όταν μια σφαίρα χτύπησε στο αυτί τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας. Να σημειωθεί ότι το μήνυμα συνοδευόταν από μια φωτογραφία από εκείνη την ομιλία.

Είναι ως σήμερα η πιο άμεση απειλή της Τεχεράνης εναντίον του Τραμπ, μετά τις επανειλημμένες απειλές του ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στη χώρα αν συνεχίσει τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλωτών

