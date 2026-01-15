Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ερωτοκρίτου: Τα οφέλη από φορο-μεταρρύθμιση, να βελτιωθούν οι υπηρεσίες για στήριξη χαμηλόμισθων

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Στα οφέλη που προκύπτουν από τη φορολογική μεταρρύθμιση, τα οποία οι μισθωτοί θα αισθανθούν από αυτόν τον μήνα, αναφέρεται η  αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ και πρόεδρος της επιτροπής οικονομικών της βουλής, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου.

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία», η κ. Ερωτοκρίτου τονίζει τις προσπάθειες της βουλής να ψηφίσει τη φορολογική μεταρρύθμιση εν μέσω των στενών χρονοδιαγραμμάτων.

Απαντά στο ερώτημα γιατί δεν προσκλήθηκαν όλα τα κόμματα στη συνάντηση με τον υπουργό οικονομικών όπου κατέληξαν στους βασικούς άξονες της μεταρρύθμισης.

Παράλληλα, απαντά σε ερώτημα γιατί η βουλή δεν πίεσε την κυβέρνηση να ανακοινώσει παράλληλα με την μεταρρύθμιση μέτρα κοινωνικής στήριξης, τονίζοντας ότι στήριξη στους πιο χαμηλά αμοιβόμενους θα προέλθει από τη μείωση του κόστους υπηρεσιών που παρέχονται στον τομέα της εκπαίδευσης και υγείας.

Η κ. Ερωτοκρίτου κάνει αναφορά ακόμη στα θέματα που θα προωθήσει η επιτροπή οικονομικών μέχρι το Μάιο.

Τέλος απαντά σε ερώτημα για τις εξελίξεις μετά το περιβόητο Videogate αλλά και την κατάσταση στο ΔΗΚΟ.

