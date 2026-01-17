Τράπεζα Κύπρου: Νέα σύνθεση επιτροπής ελέγχου από 1η Φεβρουαρίου

Αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ από 1η Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Τράπεζα Κύπρου.
Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι:
Ειρήνη Ψάλτη (Πρόεδρος)
Monique Hemerijck
Adrian Lewis
Γεώργιος Συρίχας
Η σύνθεση των υπολοίπων Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων παραμένει ως έχει, δηλαδή ως ακολούθως:
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου
Monique Hemerijck (Πρόεδρος)
Stuart Birrell
Christian Hansmeyer
Αντρέας Κρητιώτης
Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών
Adrian Lewis (Πρόεδρος)
Stuart Birrell
Ειρήνη Ψάλτη
Αντρέας Κρητιώτης
Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης
Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)
Lyn Grobler
Christian Hansmeyer
Γεώργιος Συρίχας
Επιτροπή Τεχνολογίας
Lyn Grobler (Πρόεδρος)
Monique Hemerijck
Adrian Lewis