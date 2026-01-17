Τράπεζα Κύπρου: Νέα σύνθεση επιτροπής ελέγχου από 1η Φεβρουαρίου

Αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ από 1η Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Τράπεζα Κύπρου.

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

Ειρήνη Ψάλτη (Πρόεδρος)

Monique Hemerijck

Adrian Lewis

Γεώργιος Συρίχας

Η σύνθεση των υπολοίπων Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων παραμένει ως έχει, δηλαδή ως ακολούθως:

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου

Monique Hemerijck (Πρόεδρος)

Stuart Birrell

Christian Hansmeyer

Αντρέας Κρητιώτης

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών

Adrian Lewis (Πρόεδρος)

Stuart Birrell

Ειρήνη Ψάλτη

Αντρέας Κρητιώτης

Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης

Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)

Lyn Grobler

Christian Hansmeyer

Γεώργιος Συρίχας

Επιτροπή Τεχνολογίας

Lyn Grobler (Πρόεδρος)

Monique Hemerijck

Adrian Lewis