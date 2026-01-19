Στα 4,5 εκατ. οι τουριστικές αφίξεις το 2025- Ρεκόρ όλων των εποχών

Στα 4,5 εκατ. εκτοξεύθηκαν οι τουριστικές αφίξεις στην Κύπρο το 2025, καταγράφοντας ρεκόρ όλων των εποχών και καταδεικνύοντας τη δυναμική του τουρισμού στην αναπτυξιακή πορεία της οικοομίας

Σύμφωνα με στοιχεία τη Στατιστικής Υπηρεσίας, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 4.534.073 σε σύγκριση με 4.040.200 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 12,2%.

Η αύξηση των αφίξεων καταγράφεται για πέμπτη συνεχή χρονιά μετά τη βουτιά ύψους 84,1% το 2020 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και τις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν.

Το 2020 οι αφίξεις τουριστών μειώθηκαν σε 631.609 σε σύγκριση με 3.976.777 το 2019.

Επισημαίνεται ότι από τον Μάρτιο 2020, εφαρμόστηκαν στην Κύπρο τα μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσης της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), τα οποία περιλάμβαναν την απαγόρευση εισόδου στη Δημοκρατία διαφόρων κατηγοριών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστών, μέχρι τις 8/6/2020. 'Εκτοτε υπήρξε σταδιακή άρση των μέτρων και άρχισε να επιτρέπεται η άφιξη από συγκεκριμένες χώρες σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση χωρών από το Υπουργείο Υγείας, βασισμένη σε εκτιμήσεις των επιδημιολογικών τους κινδύνων.

Δεκέμβριος

Οι αφίξεις τουριστών τον Δεκέμβριο 2025 ανήλθαν σε 156.959 σε σύγκριση με 133.063 τον Δεκέμβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 18,0%.

Οι αφίξεις από το Ισραήλ υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Δεκέμβριο 2025, αφού αποτέλεσαν το 19,1% (30.020) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο το 19,0% (29.826), οι αφίξεις από την Πολωνία 11,3% (17.779), οι αφίξεις από τη Γερμανία 7,4% (11.569) και οι αφίξεις από την Ελλάδα 7,3% (11.413).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Δεκέμβριο 2025 ήταν για ποσοστό 56,4% των τουριστών οι διακοπές, για 32,0% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 11,3% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Δεκέμβριο 2024, ποσοστό 49,6% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 37,5% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 12,7% για επαγγελματικούς λόγους.