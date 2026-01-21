Ρεκόρ συμμετοχών στην πρώτη εργασία εθνικής φάσης ευρωπαϊκού διαγωνισμού στατιστικής

Τα αποτελέσματα της πρώτης εργασίας της εθνικής φάσης του ευρωπαϊκού διαγωνισμού στατιστικής δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία. Οι συμμετοχές φέτος έφτασαν τις 197 ομάδες από όλη την Κύπρο, αποτελούμενες από 562 μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου, αριθμός που, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, αποτελεί ρεκόρ.

Σε ανακοίνωσή της, η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι η πρώτη εργασία πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2026 για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια αντίστοιχα, στον χώρο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι συνδιοργανωτές του διαγωνισμού, Στατιστική Υπηρεσία, Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Κυπριακή Στατιστική Εταιρεία, ευχαριστούν όλες τις ομάδες για τη συμμετοχή τους, καθώς και για την προσπάθεια που έχουν καταβάλει.

Η Πρώτη Εργασία περιελάμβανε τρία τεστ: Τεστ βασικών γνώσεων, Τεστ χρήσης επίσημων πηγών στατιστικών δεδομένων και Τεστ ερμηνείας στατιστικών εκθέσεων.

Οι 10 πρώτες ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία του Γυμνασίου και οι 10 πρώτες ομάδες στην κατηγορία του Λυκείου προκρίνονται στη Δεύτερη Εργασία, η οποία αφορά στην ετοιμασία παρουσίασης στατιστικής ανάλυσης δεδομένων.

Με αλφαβητική σειρά, οι ομάδες που θα διαγωνιστούν στη Δεύτερη Εργασία στον γυμνασιακό κύκλο είναι: η ASAINS από το Λανίτειο Γυμνάσιο, η DROSIA_1 από το Γυμνάσιο Δροσιάς, η DTSTATS1 από το Γυμνάσιο Διανέλλου και Θεοδότου, η GOLD1 από το Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, η KOKPROB από το Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς, η PGPXN4 από το Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου και Νήσου, η PROMETHEUS από το Med High Private English School, η STATRUN από το Λανίτειο Γυμνάσιο, η VERGINA2 από το Γυμνάσιο Βεργίνα και η XENION1 από το Xenion High School.

Για τον λυκειακό κύκλο προκρίνονται στη δεύτερη εργασία η ANOVA από το Λανίτειο Λύκειο, η COLD3 από το The Grammar School, η EINSTEIN από το Λύκειο Αραδίππου “Τάσος Μητσόπουλος”, η EQUATION από το Λύκειο Α’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου, η LANSTAT από το Λανίτειο Λύκειο, η LLASTAT2 από το Λύκειο Λατσιών, η MAK3 από το The Grammar School, η OUTLIARS από το Med High English Private School, η STATROCKS από το The G C School of Careers και η SUPERLIO από το Λύκειο Λινόπετρας.

Πηγή: ΚΥΠΕ