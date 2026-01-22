Από διεθνείς επενδυτές το 80% των προσφορών για δεκαετές ομόλογο Κύπρου

Σχεδόν το 80% των προσφορών στη χθεσινή έκδοση του δεκαετούς ομολόγου, προήλθε από διεθνείς επενδυτές, σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Από αυτούς τους συμμετέχοντες, το υψηλότερο ποσοστό προήλθε από το Ηνωμένο Βασίλειο (43,5%), ακολουθούμενο από τις Σκανδιναβικές χώρες (14,0%), την Πορτογαλία (9,7%), την Γερμανία και την Αυστρία (4,6%), τη Γαλλία (2,5%), την Ολλανδία (1,6%) και την Ιταλία (1,6%).

Όσον αφορά τις κατηγορίες των επενδυτών, η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων (53,8%), ακολουθούμενες από τράπεζες (25,8%), ασφαλιστικές/συνταξιοδοτικές εταιρείες (8,1%) και κεντρικές τράπεζες και επίσημους οργανισμούς (7,8%).

Κύρια σημεία της συναλλαγής

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στις 10:30 (ώρα Λονδίνου), η Κυπριακή Δημοκρατία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επιστρέψει στην αγορά με ένα νέο 10ετές ομόλογο αναφοράς, λήξης τον Ιανουάριο του 2036, με την συναλλαγή να ξεκινά στο εγγύς μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Αυτή αποτελεί την πρώτη νέα κοινοπραξία της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Ιούνιο του 2024 και την πρώτη νέα 10ετή ομολογιακή σύμβαση αναφοράς για την Κυπριακή Δημοκρατία από τον Απρίλιο του 2023, διοχετεύοντας ρευστότητα σε ένα βασικό σημείο αναφοράς τιμολόγησης της καμπύλης της Κύπρου.

Μετά από ισχυρή συμμετοχή των επενδυτών και εποικοδομητικά σχόλια κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Κυπριακή Δημοκρατία άνοιξε επίσημα το βιβλίο για τη νέα συναλλαγή αναφοράς 10ετούς ομολόγου ύψους 1 δισ. ευρώ (WNG) το επόμενο πρωί στις 08:27 (ώρα Λονδίνου) με τις αρχικές προβλέψεις να δημοσιεύονται στην περιοχή m/s+52 μονάδες βάσεως.

Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από την αρχή και στις 10:00 (ώρα Λονδίνου), το βιβλίο παραγγελιών να ξεπέρασε τα 14,5 δισ. ευρώ (εξαιρουμένου των συμφερόντων των αναδόχων), οι προβλέψεις αναθεωρήθηκαν στην περιοχή m/s+47 μονάδες βάσεως (+/-3 μονάδες βάσης WPIR).

Η δυναμική στο υψηλής ποιότητας βιβλίο εντολών συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του πρωινού, γεγονός που επέτρεψε στην Κυπριακή Δημοκρατία να περιορίσει περαιτέρω το spread κατά 3 μονάδες βάσεως στα m/s+44 μονάδες βάσης. Το τελικό βιβλίο προσφορών έκλεισε με συνολική ζήτηση άνω των 16,4 δισ. ευρώ (εξαιρουμένου των συμφερόντων των αναδόχων). Αυτό αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που επιτεύχθηκε σε κοινοπρακτική συναλλαγή από την Κυπριακή Δημοκρατία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημιωθεί το 2023 με το Βιώσιμο Ομόλογο.

Στις 13:50 ώρα Λονδίνου, το νέο 10ετές ομόλογο ύψους 1 δισ. ευρώ τιμολογήθηκε επίσημα σε m/s+44 μονάδες βάσης, που ισοδυναμεί με απόδοση επαναγοράς 3,339% και spread +51,0 μονάδες βάσης έναντι του DBR 2,6% τον Αύγουστο-35.

Πριν από την ανακοίνωση, οι ανάδοχοι προσδιόρισαν την εύλογη αξία του νέου 10ετούς Κυπριακού ομολόγου αναφοράς στην περιοχή χαμηλού m/s+40bps. Από αυτή την άποψη, τονίζει το υπουργείο, η συναλλαγή τιμολογήθηκε με ελάχιστη παραχώρηση νέας έκδοσης, η οποία σε συνδυασμό με το ρεκόρ προσφορών που ληφθηκαν, αποτελεί απόδειξη της συνεχιζόμενης ισχυρής υποστήριξης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα προς την Κυπριακή Δημοκρατία, υποστηριζόμενη από τα σταθερά οικονομικά της θεμελιώδη στοιχεία και την θετική πορεία των αξιολογήσεών της.