Washington Post: 22 γιατροί εξέτασαν τον Τραμπ στο τελευταίο του τσεκ απ, αριθμός ρεκόρ για Αμερικανό πρόεδρο

Όταν ο Τζορτζ Χ. Ου. Μπους υποβλήθηκε στον πρώτο ιατρικό έλεγχο της προεδρίας του το 1989, τον εξέτασαν πέντε ειδικοί γιατροί. Δώδεκα χρόνια αργότερα, ο γιος του, Τζορτζ Γ. Μπους, αξιολογήθηκε από 12 ειδικούς κατά τον πρώτο ετήσιο έλεγχό του ως πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως ανέβασε ακόμη περισσότερο τον αριθμό αυτό, σύμφωνα με την Washington Post. Σύμφωνα με την πρόσφατη ιατρική έκθεση που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, συνολικά 22 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων συμμετείχαν στην αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας του.

Ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν διπλάσιος σε σύγκριση με τους προηγούμενους ιατρικούς ελέγχους του Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, σύμφωνα με ανασκόπηση των δημόσιων ανακοινώσεων των προσωπικών του γιατρών. Παράλληλα, πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη συμμετοχή ειδικών σε μία μόνο προεδρική ιατρική εξέταση, βάσει των διαθέσιμων δημόσιων στοιχείων.

Ο Τζόναθαν Ράινερ, επί σειρά ετών καρδιολόγος του πρώην αντιπροέδρου Ντικ Τσέινι, χαρακτήρισε τον αριθμό «εξαιρετικά μεγάλο», διερωτώμενος ποιες ειδικότητες συμμετείχαν και για ποιον λόγο κρίθηκε αναγκαία η παρουσία τόσων γιατρών.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι η συμμετοχή πολλών ειδικών ήταν απαραίτητη για μια πλήρη και προληπτική αξιολόγηση της υγείας του προέδρου. Ο προσωπικός γιατρός του Τραμπ, Σον Μπαρμπαμπέλα, ανέφερε στην έκθεσή του ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται σε «εξαιρετική κατάσταση».

Σε ανακοίνωσή της, η αμερικανική προεδρία τόνισε ότι η εμπλοκή πολλών ειδικοτήτων αντανακλά μια ολοκληρωμένη και πολυεπιστημονική προσέγγιση, σύμφωνη με τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στην ιατρική φροντίδα ανώτατων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, στην αξιολόγηση συμμετείχαν γιατροί που συνδέονται με το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, το Πανεπιστήμιο Ντιουκ και άλλα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι στον συνολικό αριθμό των 22 περιλαμβάνονται και γενικοί ιατροί, πέραν των εξειδικευμένων επιστημόνων.

«Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος έχει αποφύγει κατά καιρούς να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με την υγεία του προέδρου. Μεταξύ αυτών είναι και οι λόγοι που ο Τραμπ υποβλήθηκε σε δεύτερη φυσική εξέταση στο Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed πέρσι. Συνήθως οι πρόεδροι πραγματοποιούν έναν ετήσιο προληπτικό έλεγχο, εκτός αν προκύψει επείγουσα ιατρική ανάγκη.

Σχεδόν τρεις μήνες μετά από εκείνη την επίσκεψη, και αφού αρχικά είχε αναφερθεί ότι ο Τραμπ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, ο ίδιος και ο Λευκός Οίκος διευκρίνισαν ότι στην πραγματικότητα είχε πραγματοποιηθεί αξονική τομογραφία στο πλαίσιο των εξετάσεων.

Παράλληλα, από τις πρόσφατες ιατρικές εκθέσεις απουσιάζει πλέον η αναφορά στη φιναστερίδη, φάρμακο που χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης και το οποίο οι γιατροί του Τραμπ είχαν δηλώσει ότι λάμβανε κατά την πρώτη θητεία του. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει απαντήσει εάν ο πρόεδρος συνεχίζει ή έχει διακόψει τη συγκεκριμένη αγωγή.

Η εξέταση της υγείας του Τραμπ έρχεται εν μέσω ευρύτερων ερωτημάτων σχετικά με την ικανότητα του σημερινού προέδρου και του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, να υπηρετήσουν ως πρόεδροι. Ο Τζο Μπάιντεν αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο σε ηλικία 82 ετών, ενώ ο Τραμπ συμπληρώνει τα 80 του χρόνια στις 14 Ιουνίου, γεγονός που τους καθιστά τους δύο γηραιότερους προέδρους στην ιστορία της χώρας.

Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου επί Μπάιντεν, Καρίν Ζαν-Πιερ, είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο του 2024 ότι περίπου 20 γιατροί συμμετείχαν στην ετήσια ιατρική αξιολόγηση του τότε προέδρου στο Walter Reed.

Παλαιότερες κυβερνήσεις συχνά δεν δημοσιοποιούσαν τον ακριβή αριθμό των ειδικών που συμμετείχαν στους ελέγχους υγείας του προέδρου. Παράλληλα, η αμερικανική νομοθεσία δεν υποχρεώνει τον εκάστοτε πρόεδρο να δημοσιοποιεί πλήρως τον ιατρικό του φάκελο, αν και κατά καιρούς βουλευτές και από τα δύο κόμματα έχουν ζητήσει αυστηρότερους μηχανισμούς αξιολόγησης της υγείας του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πάντως ότι ο αριθμός των ειδικών που εξετάζουν τους προέδρους έχει αυξηθεί σημαντικά με την πάροδο των δεκαετιών. Με βάση προηγούμενες ιατρικές εκθέσεις που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, ο Τραμπ εξετάστηκε από 11 ειδικούς το 2019 και από 14 ειδικούς κατά τον ετήσιο έλεγχο που πραγματοποίησε πέρσι.

Protothema.gr