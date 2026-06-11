Λεμεσός: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών μετά τις αντιδράσεις για τα πασαλάκια - Βλέπουν Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο τα Δημόσια Έργα

Έτοιμο να συζητήσει αλλαγές και βελτιώσεις στα έργα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) δηλώνει το Τμήμα Δημοσίων Έργων, μετά τις έντονες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στη Λεμεσό για την τοποθέτηση πλαστικών πασάλων και τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Με ανακοίνωσή του, το Τμήμα Δημοσίων Έργων αναγνωρίζει ότι ορισμένες από τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Λεμεσού έχουν προκαλέσει προβληματισμό και αντιδράσεις από πολίτες και επαγγελματίες της πόλης.

Όπως αναφέρει, ζητήματα που αφορούν την αισθητική των έργων, την καθημερινή λειτουργικότητα και την ενημέρωση του κοινού λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, ενώ εκφράζει ετοιμότητα για στενή συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού ώστε να αναζητηθούν οι βέλτιστες λύσεις.

Η παρέμβαση του Τμήματος έρχεται μετά τις έντονες αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες για την τοποθέτηση πλαστικών πασάλων κατά μήκος των νέων ποδηλατικών διαδρομών, αλλά και για τις κυκλοφοριακές αλλαγές που εφαρμόζονται σε διάφορες περιοχές της πόλης στο πλαίσιο του σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοίνωσε ότι, ύστερα από οδηγίες του αρμόδιου υπουργού, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο τις επόμενες ημέρες.

Στόχος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι να διασφαλιστεί ότι οι τελικές παρεμβάσεις θα ανταποκρίνονται τόσο στις απαιτήσεις ασφάλειας και βιώσιμης κινητικότητας όσο και στις προσδοκίες των πολιτών ως προς τη λειτουργικότητα και την αισθητική των έργων.

Το Τμήμα υπενθυμίζει ότι για το ΣΒΑΚ προηγήθηκαν διαβουλεύσεις με το κοινό, οργανωμένα σύνολα, επαγγελματικούς φορείς και τις αρμόδιες αρχές της Λεμεσού, ενώ σημειώνει ότι οι παρεμβάσεις εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για δημιουργία νέων ποδηλατικών υποδομών και προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης.

Παράλληλα, ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα σε ενημερωτική εκστρατεία, μέσω της οποίας θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του έργου, τα αναμενόμενα οφέλη των νέων υποδομών και η συμβολή τους στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ποιότητας ζωής.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων τονίζει τέλος ότι παραμένει προσηλωμένο στην υλοποίηση ενός σύγχρονου, ασφαλούς και βιώσιμου συστήματος μετακινήσεων για τη Λεμεσό.