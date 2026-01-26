Θάνος Μιχαηλίδης, ΠΑΣΥΞΕ στον «Π»: Πιο κοντά ο στόχος ολόχρονης λειτουργίας των πλείστων ξενοδοχείων

Ως μια σχετικά καλή χρονιά, που επιβεβαιώνει τη σταθεροποίηση της κυπριακής ξενοδοχειακής βιομηχανίας σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, χαρακτηρίζει το 2025 ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων Κύπρου (ΠΑΣΥΞΕ), Θάνος Μιχαηλίδης. Όπως αναφέρει, οι πληρότητες κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 2024 και σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν ελαφρώς καλύτερες, γεγονός που δείχνει ότι δύο συνεχόμενες χρονιές με παρόμοια αποτελέσματα δημιουργούν ένα περιβάλλον σταθερότητας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εφόσον δεν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στο εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον της Κύπρου, η βιομηχανία μπορεί να αναμένει παρόμοια επίπεδα και για το 2026. Πρόκειται, όπως τονίζει, για ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης, ιδιαίτερα επειδή προσφέρει τη βάση για να συνεχιστεί με μεγαλύτερη επιτυχία ο στρατηγικός στόχος της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και της μετάβασης σε ολόχρονη λειτουργία.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στη φετινή χειμερινή περίοδο, από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026, κατά την οποία περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες έχουν αποφασίσει να παραμείνουν ανοικτές. Κάποιες θα λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου και άλλες για μέρος αυτής, ωστόσο ο αριθμός τους είναι αυξημένος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, όπως είπε.

Σημαντικές, τόνισε, είναι και οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, όπου αρκετά ξενοδοχεία παρέμειναν σε λειτουργία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το σύνηθες.

Αν αυτή η προσπάθεια αποδειχθεί επιτυχής, εκτιμά ότι τον χειμώνα 2026-2027 ακόμη περισσότερα ξενοδοχεία θα παραμείνουν ανοικτά ή εκείνα που ήδη λειτουργούν θα επεκτείνουν περαιτέρω τη διάρκεια λειτουργίας τους. Η σταδιακή αυτή επιμήκυνση, όπως επισημαίνει, φέρνει την Κύπρο πιο κοντά στον στόχο της ολόχρονης λειτουργίας των πλείστων ξενοδοχείων, με θετικά αποτελέσματα τόσο για την οικονομία όσο και για την αγορά εργασίας, καθώς δημιουργείται μεγαλύτερη περίοδος απασχόλησης και περισσότερη σταθερότητα για το εργατικό δυναμικό.

Απόδοση

Σε επίπεδο δεικτών, ο κ. Μιχαηλίδης σημειώνει ότι οι πληρότητες επιβεβαιώνουν την επιτυχία του 2025, ωστόσο υπογραμμίζει πως ο πιο κρίσιμος δείκτης για τη βιωσιμότητα των ξενοδοχειακών μονάδων είναι η κερδοφορία. Παρά τη βελτίωση των εσόδων, η κερδοφορία δεν έχει αυξηθεί στον ίδιο βαθμό, καθώς τα λειτουργικά κόστη παραμένουν υψηλά. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το κόστος ενέργειας, που συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα έξοδα ενός ξενοδοχείου, συμπλήρωσε.

Παρ' όλα αυτά, είπε ο κ. Μιχαηλίδης, το 2025 χαρακτηρίζεται ως καλή σεζόν που ενισχύει τη σταθερότητα και δημιουργεί δυναμική για το μέλλον. Όπως τονίζει, εάν το 2026 κινηθεί στους ίδιους ρυθμούς με το 2024 και το 2025, αυτό θα ενισχύσει περαιτέρω την προσπάθεια για ολόχρονη λειτουργία. Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει την ανάγκη συνεχών επενδύσεων στις ξενοδοχειακές μονάδες, τόσο για τη βελτίωση των υπηρεσιών όσο και των κτηριακών εγκαταστάσεων, κάτι που προϋποθέτει επαρκή κερδοφορία ώστε οι επενδύσεις να μπορούν να αποπληρωθούν.

Η σταθερότητα αυτή, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ, δεν αφορά μόνο τους ξενοδόχους αλλά επηρεάζει ολόκληρη την τουριστική αλυσίδα. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι αεροπορικές εταιρείες, που προγραμματίζουν πτήσεις προς την Κύπρο, βασίζονται στη συνεχή και θετική δυναμική, στοιχείο απαραίτητο για τη διατήρηση και την ενίσχυση της συνδεσιμότητας.

Αναφερόμενος στις ενέργειες για το 2026, σημειώνει ότι αρκετά ξενοδοχεία προχώρησαν και φέτος τον χειμώνα σε ανακαινίσεις, βελτιώνοντας το τουριστικό προϊόν. Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες διαφήμισης και προώθησης τόσο από το Υφυπουργείο Τουρισμού όσο και από τους ίδιους τους ξενοδόχους. Ιδιαίτερη μνεία κάνει στο μοντέλο συνεργασίας που ξεκίνησε στην Πάφο, όπου ξενοδόχοι, ΕΤΑΠ και ιδιωτικός τομέας υλοποίησαν κοινή ψηφιακή καμπάνια για την προώθηση της επαρχίας, μοντέλο που εφαρμόζεται πλέον και στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου για δεύτερη χρονιά.

Η ψηφιακή προώθηση, όπως επισημαίνει, αποτελεί πλέον την επικρατέστερη μέθοδο προσέλκυσης τουρισμού διεθνώς, επιτρέποντας πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές καμπάνιες για την Κύπρο.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία αυτών των προσπαθειών παίζουν οι αεροπορικές συνδέσεις. Ο κ. Μιχαηλίδης τονίζει ότι, παρότι το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων προς την Κύπρο δεν είναι χαμηλό κατά μέσο όρο, αυτό συνδέεται και με τη γεωγραφική θέση του νησιού. Το πλεονέκτημα των καλών καιρικών συνθηκών, ιδιαίτερα εκτός καλοκαιριού, συνοδεύεται από μεγαλύτερες αποστάσεις και άρα υψηλότερο κόστος. Ωστόσο, η αύξηση των πτήσεων και του ανταγωνισμού μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για χαμηλότερους ναύλους.

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ξενοδοχείων που θα παραμείνουν ανοικτά τον χειμώνα του 2026, εκτιμά ότι θα είναι σίγουρα περισσότερα από πέρσι, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, μια περιοχή που παραδοσιακά λειτουργούσε κυρίως από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο.

Ακόμη, αναγνωρίζει ότι η χειμερινή λειτουργία των ξενοδοχείων είναι οικονομικά δύσκολη, καθώς χαρακτηρίζεται από χαμηλές πληρότητες και χαμηλές τιμές. Όπως εξηγεί, ο χειμώνας είναι ζημιογόνος είτε τα ξενοδοχεία είναι ανοικτά είτε κλειστά, αφού ακόμη και όταν δεν λειτουργούν έχουν κόστος. Ο στόχος, επομένως, δεν είναι άμεσα η χειμερινή κερδοφορία, αλλά η μείωση της ζημιάς της χειμερινής περιόδου, ώστε να βελτιώνεται η συνολική ετήσια κερδοφορία.

Μέσα από αυτή τη λογική, η σταδιακή οικοδόμηση της χειμερινής περιόδου μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για τη βιώσιμη, ολόχρονη ανάπτυξη της κυπριακής ξενοδοχειακής βιομηχανίας, συμπλήρωσε. Είπε ακόμη πως η σταθερότητα στην αγορά εργασίας είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική και βοηθείται πολύ από τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία των ξενοδοχείων.

Ο ανθρώπινος παράγοντας

Ο ξενοδοχειακός κλάδος της Κύπρου βρίσκεται αντιμέτωπος με προκλήσεις που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα, με κυριότερη την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, ένα φαινόμενο που καταγράφεται παγκοσμίως. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, Θάνος Μιχαηλίδης, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα προόδου, ιδιαίτερα στη διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας για προσωπικό από τρίτες χώρες, οι οποίες πλέον αποτελούν τη μεγαλύτερη δεξαμενή εργατικού δυναμικού για την ξενοδοχειακή βιομηχανία.

«Ο ΠΑΣΥΞΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις στο Υπουργείο Εργασίας, με στόχο όχι μόνο τη διευκόλυνση της εξεύρεσης προσωπικού, αλλά κυρίως τη δημιουργία σταθερότητας για τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες, ώστε να μπορούν να εργάζονται στην Κύπρο σε ολόχρονη βάση», τονίζει. Η σταθερότητα αυτή, όπως εξηγεί, είναι καθοριστική για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς όσο περισσότερο παραμένει και εξελίσσεται ένας εργαζόμενος στη χώρα, τόσο πιο παραγωγικός και αποτελεσματικός γίνεται.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού ως πρεσβευτή του τουριστικού προϊόντος. «Κάθε εργαζόμενος σε ένα ξενοδοχείο δεν πρέπει μόνο να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας, αλλά και την ίδια την Κύπρο. Είναι σημαντικό να είναι ενταγμένος στην τοπική κουλτούρα, γιατί αποτελεί τον πρώτο και πιο άμεσο πρεσβευτή της χώρας μας προς τον επισκέπτη», σημειώνει.

Αναφερόμενος στις αναγκαίες παρεμβάσεις σε επίπεδο κρατικής πολιτικής, ο κ. Μιχαηλίδης υπογραμμίζει ότι το κράτος αναγνωρίζει διαχρονικά τη σημαντική συμβολή της ξενοδοχειακής βιομηχανίας στην οικονομία. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις στην προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό, καθώς και ενέργειες για τη βελτίωση της αεροπορικής συνδεσιμότητας, τόσο με υφιστάμενες όσο και με νέες αγορές.

«Αν η ενίσχυση της προβολής και της συνδεσιμότητας συνδυαστεί με τις συνεχείς επενδύσεις των ξενοδόχων στη βελτίωση των μονάδων τους, τότε θα δούμε όχι μόνο αυξημένες πληρότητες αλλά και την προσέλκυση ποιοτικότερου επισκέπτη», σημειώνει. Στόχος, όπως τονίζει, δεν είναι απλώς η αύξηση των αφίξεων, αλλά η προσέλκυση ταξιδιωτών που επενδύουν στην τουριστική εμπειρία και συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομία της χώρας.

Επένδυση στην ποιότητα

Με αισιοδοξία αλλά και ρεαλισμό αντικρίζει το 2026 ο ξενοδοχειακός κλάδος της Κύπρου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ, κ. Θάνο Μιχαηλίδη. Όπως επισημαίνει, οι προοπτικές για την επόμενη χρονιά είναι θετικές, με τον τουρισμό να αναμένεται να κινηθεί τουλάχιστον στα επίπεδα του 2025, ενώ δεν αποκλείεται να καταγραφούν ακόμη καλύτερες επιδόσεις, εφόσον διατηρηθούν η σταθερότητα και η στρατηγική προσέγγιση στην ανάπτυξη του τομέα. Σε ερώτηση ποιος είναι ο ρόλος της ποιότητας υπηρεσιών στη φήμη της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού ο κ. Μιχαηλίδης είπε πως κεντρικό ρόλο σε αυτή την πορεία διαδραματίζει η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία, όπως τονίζει , αποτελεί τον πιο κρίσιμο κρίκο της τουριστικής αλυσίδας. Η υψηλή ποιότητα δεν συμβάλλει μόνο στη διατήρηση μιας σταθερής και συνεχούς ροής επισκεπτών, αλλά και στη δημιουργία πιστών τουριστών που επιλέγουν την Κύπρο ξανά και ξανά. Πρόκειται για επισκέπτες που ξοδεύουν περισσότερο, όπως αναφέρει, στηρίζουν την τοπική οικονομία και λειτουργούν ως οι καλύτεροι πρεσβευτές του νησιού στο εξωτερικό, μέσα από τη δύναμη της διαφήμισης από στόμα σε στόμα, της πιο αυθεντικής και πειστικής μορφής προβολής.

Σχετικά με το όραμά του ως πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κύπρου ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως το όραμα του ΠΑΣΥΞΕ για τον κυπριακό τουρισμό είναι ξεκάθαρο και μακροπρόθεσμο και αφορά την προσέλκυση ποιοτικότερου τουρισμού, ολόχρονη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές της Κύπρου. Ένας τουρισμός που δεν περιορίζεται στη θερινή περίοδο, αλλά αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου, όπως είπε, το κλίμα, τη φιλοξενία, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Με στρατηγικό σχεδιασμό, επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και έμφαση στην ποιότητα, η Κύπρος μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη φήμη της ως ένας σύγχρονος, αξιόπιστος και ελκυστικός τουριστικός προορισμός, δημιουργώντας σταθερές βάσεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, κατέληξε.