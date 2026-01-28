Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2014 η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ

Στο χαμηλότερο επίπεδό από το 2014 υποχώρησε τον Ιανουάριο η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που ανακοινώθηκαν την Τρίτη, καθώς τα αμερικανικά νοικοκυριά συνεχίζουν να ανησυχούν για τον πληθωρισμό και το αυξημένο κόστος ζωής.

Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης του Conference Board μειώθηκε κατά 9,7 μονάδες από τον Δεκέμβριο, στις 84,5 μονάδες, με τους καταναλωτές να γίνονται πιο επιφυλακτικοί σε σχέση με σημαντικές αποφάσεις δαπανών.

Μια επιβράδυνση της κατανάλωσης - εάν συνεχιστεί - θα πλήξει τον βασικό μοχλό της μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, καθώς οι καταναλωτικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν περισσότερο τα δύο τρίτα του αμερικανικού ΑΕΠ.

Τα νέα στοιχεία έρχονται την στιγμή που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθεί να αντιστρέψει τα αρνητικά συναισθήματα των ψηφοφόρων για την οικονομία, ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο του 2026 - στις οποίες το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

«Η εμπιστοσύνη κατέρρευσε τον Ιανουάριο, καθώς αυξήθηκαν οι ανησυχίες των καταναλωτών τόσο για την τρέχουσα κατάσταση όσο και για τις προσδοκίες για το μέλλον», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος της ερευνητικής ομάδας Ντάνα Πίτερσον.

Πρόσθεσε ότι και τα πέντε στοιχεία του δείκτη επιδεινώθηκαν, οδηγώντας το συνολικό επίπεδο στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2014 - ξεπερνώντας τα χαμηλά επίπεδα που σημειώθηκαν κατά την πανδημία Covid-19.

Αυτό συμβαίνει «δεδομένης της πρόσφατης στασιμότητας στα πραγματικά εισοδήματα και του ήδη εξαιρετικά χαμηλού ποσοστού προσωπικής αποταμίευσης», αναφέρει σε σημείωμά του ο οικονομολόγος Oliver Allen της Pantheon Macroeconomics, σχετικά με τις προσδοκίες.

Τον Ιανουάριο, οι καθαρές απόψεις για τις τρέχουσες επιχειρηματικές συνθήκες «μειώθηκαν σε ελάχιστα θετικές», ενώ οι αντιλήψεις για τις συνθήκες απασχόλησης επίσης εξασθένησαν, αναφέρει το Conference Board.

Εν τω μεταξύ, οι καταναλωτές τείνουν να είναι απαισιόδοξοι σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομία.

«Το χαμηλό ποσοστό προσλήψεων αποτελεί πρόβλημα», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος της Navy Federal Credit Union, Heather Long.

«Επιπλέον, υπάρχει μεγάλη γεωπολιτική αβεβαιότητα για τη Βενεζουέλα, τη Γροιλανδία και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, και οι Αμερικανοί συνεχίζουν να είναι απογοητευμένοι με την οικονομία», πρόσθεσε.

