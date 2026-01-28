Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Πτώση αποδόσεων ομολόγων της ευρωζώνης με φόντο μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Προειδοποίηση του υπεύθυνου χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάρτιν Κόχερ, ότι περαιτέρω ενίσχυση του ευρώ θα μπορούσε να αναγκάσει την ΕΚΤ να επανέλθει σε μειώσεις επιτοκίων

Πτώση κατέγραψαν την Τετάρτη οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ομολόγων της ευρωζώνης, μετά την προειδοποίηση του υπεύθυνου χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάρτιν Κόχερ, ότι περαιτέρω ενίσχυση του ευρώ θα μπορούσε να αναγκάσει την ΕΚΤ να επανέλθει σε μειώσεις επιτοκίων.

Η ευρωζώνη είναι καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και μικρές ανατιμήσεις του νομίσματος μπορούν να μειώσουν αισθητά τις τιμές της ενέργειας και άλλων εισαγόμενων αγαθών, ασκώντας καθοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό.

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας, Μάρτιν Κόχερ, πρόσθεσε ότι τα κέρδη του ευρώ μέχρι στιγμής ήταν «μέτρια» και δεν απαιτούν ακόμη αντίδραση. Ωστόσο, εάν μια πιο απότομη ανατίμηση οδηγήσει σε χαμηλότερες προβλέψεις για τον πληθωρισμό, τότε «ενδέχεται να χρειαστεί να δράσουμε».

Οι αγορές ενίσχυσαν ελαφρώς τα στοιχήματα για μείωση επιτοκίων μέχρι το καλοκαίρι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποδηλώνουν πιθανότητα περίπου 25% για μείωση επιτοκίων έως τον Ιούλιο, από περίπου 15% την Τρίτη.

Η απόδοση του διετούς γερμανικού ομολόγου, που είναι ευαίσθητη στις προσδοκίες για τα επιτόκια της ΕΚΤ, υποχώρησε κατά 2,5 μονάδες βάσης στο 2,076%, στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας εβδομάδας.

Η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρωζώνη, μειώθηκε κατά 2 μονάδες βάσης, στο 2,854%.

Το ευρώ έχει ενισχυθεί απότομα έναντι του δολαρίου τις τελευταίες ημέρες, ξεπερνώντας τα 1,20 δολάρια την Τρίτη, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η αξία του δολαρίου είναι «εξαιρετική». Η δήλωση αυτή ώθησε το δολάριο σε χαμηλά πολλών ετών έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Tags

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΕΠΙΤΟΚΙΑομόλογα

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα