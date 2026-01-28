Πτώση αποδόσεων ομολόγων της ευρωζώνης με φόντο μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ

Πτώση κατέγραψαν την Τετάρτη οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ομολόγων της ευρωζώνης, μετά την προειδοποίηση του υπεύθυνου χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάρτιν Κόχερ, ότι περαιτέρω ενίσχυση του ευρώ θα μπορούσε να αναγκάσει την ΕΚΤ να επανέλθει σε μειώσεις επιτοκίων.

Η ευρωζώνη είναι καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και μικρές ανατιμήσεις του νομίσματος μπορούν να μειώσουν αισθητά τις τιμές της ενέργειας και άλλων εισαγόμενων αγαθών, ασκώντας καθοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό.

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας, Μάρτιν Κόχερ, πρόσθεσε ότι τα κέρδη του ευρώ μέχρι στιγμής ήταν «μέτρια» και δεν απαιτούν ακόμη αντίδραση. Ωστόσο, εάν μια πιο απότομη ανατίμηση οδηγήσει σε χαμηλότερες προβλέψεις για τον πληθωρισμό, τότε «ενδέχεται να χρειαστεί να δράσουμε».

Οι αγορές ενίσχυσαν ελαφρώς τα στοιχήματα για μείωση επιτοκίων μέχρι το καλοκαίρι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποδηλώνουν πιθανότητα περίπου 25% για μείωση επιτοκίων έως τον Ιούλιο, από περίπου 15% την Τρίτη.

Η απόδοση του διετούς γερμανικού ομολόγου, που είναι ευαίσθητη στις προσδοκίες για τα επιτόκια της ΕΚΤ, υποχώρησε κατά 2,5 μονάδες βάσης στο 2,076%, στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας εβδομάδας.

Η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρωζώνη, μειώθηκε κατά 2 μονάδες βάσης, στο 2,854%.

Το ευρώ έχει ενισχυθεί απότομα έναντι του δολαρίου τις τελευταίες ημέρες, ξεπερνώντας τα 1,20 δολάρια την Τρίτη, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η αξία του δολαρίου είναι «εξαιρετική». Η δήλωση αυτή ώθησε το δολάριο σε χαμηλά πολλών ετών έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ