Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στο επίκεντρο της Προεδρικής Συνάντησης των Ευρωεπιμελητηρίων στη Λευκωσία

Η ευρωπαϊκή ατζέντα για την ανταγωνιστικότητα βρέθηκε σήμερα στο επίκεντρο, καθώς η Προεδρική Συνάντηση των Ευρωεπιμελητηρίων πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΚΕΒΕ συγκεντρώνοντας ανώτατα στελέχη του δικτύου των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων και υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λιγότερο από έναν μήνα μετά την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνάντηση αυτή βασίστηκε σε προηγούμενες ανταλλαγές απόψεων μεταξύ της Κυπριακής Κυβέρνησης και των Ευρωεπιμελητηρίων και παρείχε μια πολύτιμη ευκαιρία για τη συζήτηση επί της κρίσιμης ατζέντας για την ανταγωνιστικότητα.

Τη συνάντηση άνοιξε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος υπογράμμισε τον καίριο ρόλο των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων στη στήριξη των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας της Ευρώπης και στη διαμόρφωση μιας πιο ανταγωνιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε ότι η ανταγωνιστικότητα αποτελεί πλέον κεντρική πολιτική προτεραιότητα για την Ευρώπη σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να στηρίζεται στη στρατηγική αυτονομία, στην ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και σε μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση. Υπογράμμισε τη σημασία του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου ως καθοριστικού εργαλείου για τη στήριξη των επενδύσεων, της καινοτομίας και της συνοχής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ότι οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές προτεραιότητες πρέπει να ευθυγραμμίζονται στενά με τους στόχους της ανταγωνιστικότητας, της ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε η Ευρώπη να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις ενός ολοένα και πιο σύνθετου παγκόσμιου περιβάλλοντος.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, κ. Σταύρος Σταύρου, επεσήμανε ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια καθοριστική στιγμή για το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης. Ανέφερε ότι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός εντείνεται, με κινητήριες δυνάμεις τις βιομηχανικές στρατηγικές των Ηνωμένων Πολιτειών, τις μακροπρόθεσμες κρατικά καθοδηγούμενες πολιτικές της Κίνας και τις ταχείες μεταρρυθμίσεις πολλών άλλων οικονομιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Σταύρου τόνισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να στηρίζεται σε σταδιακές και αποσπασματικές αλλαγές. Η ανταγωνιστικότητα, σημείωσε, αφορά στρατηγικές επιλογές: το αν η Ευρώπη θα παραμείνει ήπειρος επενδύσεων, καινοτομίας και ανάπτυξης - το αν το ανθρώπινο δυναμικό θα παραμείνει στην ήπειρο - και το αν η επιχειρηματικότητα θα ενθαρρύνεται αντί να περιορίζεται. Υπογράμμισε τον στρατηγικό ρόλο των Ευρωεπιμελητηρίων, τα οποία εκπροσωπούν περισσότερες από 20 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, στη μετατροπή της καθημερινής πραγματικότητας των επιχειρήσεων σε αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική.

Απαντώντας στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Eurochambres, Wouter Van Gulck, χαιρέτισε την έμφαση που δίνεται στην ανταγωνιστικότητα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Κυπριακής Προεδρίας. Κάλεσε την Κύπρο να διασφαλίσει ότι αυτή η ατζέντα θα αποκτήσει ουσιαστική δυναμική και θα αρχίσει να αποφέρει απτά αποτελέσματα για την ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα, υπογραμμίζοντας την ενοποίηση της ενιαίας αγοράς, τη μείωση του κανονιστικού φόρτου και τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου ως βασικά στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κ. Μιχάλης Δαμιανού, παρουσίασε τις προτεραιότητες των Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας και Ενέργειας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκε στην εστίαση της Κύπρου στην ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, στην προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και στη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς ως μοχλού ανάπτυξης και μεγέθυνσης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι οι προτεραιότητες του Υπουργείου του, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης, στην επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας. Τόνισε ότι η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, σε συνδυασμό με ένα προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο και προσιτό ενεργειακό κόστος, αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις — και ιδίως οι ΜΜΕ — να μπορούν να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν και να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στη συνάντηση παρέστη επίσης η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, κα Ειρήνη Πική, γεγονός που υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη στενή συνεργασία με την ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα και το δίκτυο των Ευρωεπιμελητηρίων.

Η συνάντηση αποτέλεσε μια ουσιαστική πλατφόρμα για εις βάθος συζήτηση γύρω από την ευρωπαϊκή ατζέντα ανταγωνιστικότητας, την απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου, το μέλλον της ενιαίας αγοράς, τις δεξιότητες και την καινοτομία, καθώς και τον ρόλο των Επιμελητηρίων στη στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ώστε να ανταγωνιστούν και να επιτύχουν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της Προεδρικής Συνάντησης, οι συμμετέχοντες προέβησαν σε απολογισμό των δραστηριοτήτων των Ευρωεπιμελητηρίων για το 2025 και συζήτησαν τις στρατηγικές προτεραιότητες και το πρόγραμμα εργασιών του τρέχοντος έτους. Μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν οι διορισμοί των Προέδρων των Επιτροπών για την περίοδο 2026–2027, και η προετοιμασία του Συνεδρίου των Ευρωεπιμελητηρίων 2026. Ακολούθησε γύρος τοποθετήσεων και ανταλλαγή απόψεων για τις τρέχουσες οικονομικές τάσεις, τις ρυθμιστικές προκλήσεις και τις προοπτικές των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Η Ένωση των Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (Ευρωεπιμελητήρια) θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Κυπριακή Προεδρία και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ανταγωνιστικότητα θα παραμείνει στον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας.