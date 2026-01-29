Με μικρή πτώση έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 301,35 μονάδες με ζημιές 0,25%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 177,22 μονάδες με πτώση 0,16%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 460.338,95 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά είχε ζημιές 0,23%, όπως και η Εναλλακτική με 0,41%, τα Ξενοδοχεία με 0,23% και οι Επενδυτικές με 0,30%.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 288.519,08 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,400 ευρώ - άνοδος 1,08%), της Logicom με όγκο 45.828,80 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,500 ευρώ - πτώση 1,13%), της Eurobank με όγκο 27.352,47 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,252 ευρώ - πτώση 1,05%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο 25.160,70 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,340 ευρώ - άνοδος 0,75%) και της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 22.984,08 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,540 ευρώ - πτώση 0,32%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 10 έκλεισαν ανοδικά, 9 πτωτικά και 3 χωρίς μεταβολή.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 177.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των ακόλουθων εταιρειών, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία λήφθηκε με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 70(2)(ιγ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, ως εκάστοτε ισχύει, Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ, A. Tsokkos Hotels Public LtΔ, Dome Investments Public Company Ltd, Cyprus Trading Corporation Plc, Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Αναφέρει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε όπως ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών αυτών στο ΧΑΚ από τις 2 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι τη συμμόρφωση τους και το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026, εάν μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης περιόδου δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί.

Η Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση, καθότι οι εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της ακόλουθης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης:

Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ. Της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2023, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2024, της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2024 και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2025,

A. Tsokkos Hotels Public Ltd, Dome Investments Public Company Ltd, Cyprus Trading Corporation Plc και Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ, των Ετήσιων Οικονομικών τους Εκθέσεων για το έτος που έληξε στις 31/12/2024 και των Εξαμηνιαίων Οικονομικών τους Εκθέσεων για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2025, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση, για την οικονομική τους κατάσταση.

Πηγή: ΚΥΠΕ