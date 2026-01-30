Στο 25% από 12% η συμμετοχή Αρχιεπισκοπής στη Lordos United

Η Lordos United Public ανακοίνωσε στο ΧΑΚ ότι έλαβε πληροφόρηση από τον μέτοχο της εταιρείας, Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, ότι η μετοχική συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από 11.9597% έχει αυξηθεί σε 25.0197%.

Συγκεκριμένα, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, προχώρησε χθες σε αγορά 6,6 εκατ. μετοχών της εταιρείας προς €0,20 ανά μετοχή.

Πωλητής των μετοχών προς την Αρχιεπισκοπή ήταν ο μέτοχος της εταιρείας ΜΟΝΕΔΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΤΔ.

Η εταιρεία έλαβε πληροφόρηση από την ΜΟΝΕΔΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΤΔ, ότι η μετοχική συμμετοχή του από 19.6300% έχει μειωθεί σε 6.5701% με πώληση 6,6 εκατ. μετοχών.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι χθες ο κ. Αριστείδης Μιχαήλ Αριστείδου παραιτήθηκε από τη θέση του διοικητικού συμβούλου της εταιρείας.