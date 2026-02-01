Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Σε θέσεις μάχης οι κοινωνικοί εταίροι για το συνταξιοδοτικό-Τι λένε στον «Π»

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Οι συντεχνίες ζητούν την προώθηση ολοκληρωμένης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης και όχι μια ημιτελή παρέμβαση. Από πλευράς εργοδοτικών οργανώσεων, ετοιμάζεται τεχνοοικονομική μελέτη από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, προτάσσοντας την οικονομική βιωσιμότητα του ταμείου

Την προώθηση ολοκληρωμένης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης και όχι ημιτελή, ζητούν οι συντεχνίες από την κυβέρνηση, με την εργοδοτική πλευρά να εστιάζει στη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Με αφορμή τη σύγκληση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στις 16 Φεβρουαρίου για το θέμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, οι κοινωνικοί εταίροι καταθέτουν στον «Π» τις απόψεις τους. Ο γ.γ. της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας αναφέρει στον «Π» ότι «ο σχεδιασμός ξεκίνησε και η υλοποίηση βασίστηκε στη συνολική συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση για να γίνουν σωστές α...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΚΕΒΕΣΕΚΠΕΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙΣΥΝΤΑΞΗΔΕΟΚΟΕΒΠΑΣΥΔΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα