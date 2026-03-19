Washington Post: Drones πέταξαν πάνω από στρατιωτική βάση στην Ουάσινγκτον που μένουν Ρούμπιο και Χέγκσεθ

Άγνωστο από πού προήλθαν τα drones που εντοπίστηκαν πάνω από το Fort McNair - Οι δύο υπουργοί πάντως δεν έχουν μετακινηθεί

Μη αναγνωρισμένα drones πάνω από μια στρατιωτική βάση στην Ουάσινγκτον, όπου διαμένουν ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, εντόπισαν Αμερικανοί αξιωματούχοι όπως αναφέρει η Washington Post, επικαλούμενη τρία άτομα που έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει από πού προήλθαν τα drones, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το οποίο επικαλείται δύο από τις πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα drones πάνω από το Fort McNair οδήγησαν τους αξιωματούχους να εξετάσουν το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης του Ρούμπιο και του Χέγκσεθ,

Ωστόσο, οι δύο υπουργοί δεν έχουν μετακινηθεί, προσθέτει το ρεπορτάζ, επικαλούμενο έναν ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί πιθανές απειλές πιο στενά, λόγω του αυξημένου επιπέδου συναγερμού εξαιτίας του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, αρνήθηκε να συζητήσει το θέμα των drones με τη Washington Post αρκούμενος στο σχόλιο: «Το υπουργείο δεν μπορεί να σχολιάσει τις μετακινήσεις του υπουργού (του Χέγκσεθ) για λόγους ασφαλείας, και η δημοσιοποίηση τέτοιων κινήσεων είναι κατάφωρα ανεύθυνη»

Πηγή: protothema.gr

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

