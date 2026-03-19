ΧΜ Μαραθώνιος Λεμεσού: Ανοίγουν οι πύλες του Κέντρου Εγγραφών στους Χαρουπόμυλους

Σε ρυθμούς ΧΜ Μαραθωνίου Λεμεσού κινείται η πόλη, καθώς ξεκινά η λειτουργία του Κέντρου Εγγραφών για τη φετινή διοργάνωση. Οι δρομείς θα μπορούν να προσέρχονται για την παραλαβή του απαραίτητου εξοπλισμού τους στο Ceronia Hall, στους Χαρουπόμυλους Λανίτη.
Η παραλαβή του αριθμού συμμετοχής από το Κέντρο Εγγραφών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον αγώνα.
Πρόγραμμα Λειτουργίας: Το Κέντρο Εγγραφών θα είναι ανοιχτό για το κοινό τις ακόλουθες ημέρες:
- Πέμπτη 19 Μαρτίου: 11:00 – 19:00
- Παρασκευή 20 Μαρτίου: 09:00 – 18:00
- Σάββατο 21 Μαρτίου: 09:00 – 18:00
Στοιχεία επικοινωνίας & τοποθεσία:
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Βερεγγάριας 1/11, 3042 Λεμεσός
Τηλέφωνο: +357 70050123
Ιστοσελίδα: www.limassolmarathon.com