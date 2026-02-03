Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στις 1411 οι πωλήσεις ακινήτων τον Ιανουάριο, ετήσια αύξηση 11%

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Πάφο και έφθασε το 25% με 318 ακίνητα να αλλάζουν χέρια από 255 πέρσι.

Διψήφια αύξηση παρουσίασαν τον Ιανουάριο του 2026 οι πωλήσεις ακινήτων στην αγορά, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Οι πωλήσεις ακινήτων παγκύπρια αυξήθηκαν κατά 11% φθάνοντας στα 1411 τεμάχια από 1275 τον Ιανουάριο του 2025. Τον Δεκέμβριο του 2025, η αύξηση ήταν 24% και τον Νοέμβριο 9%.

Στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου η ετήσια αύξηση φθάνει το 23% με το σύνολο των πωλήσεων να είναι 69 από 56.

Στη Λάρνακα οι πωλήσεις είναι αυξημένες κατά 11% φθάνοντας στα 288 τεμάχια από 259 τον Ιανουάριο του 2025.

Στη Λευκωσία η αύξηση περιορίζεται στο 5% με 291 πωλήσεις από 276 πέρσι. Στη Λεμεσό η αύξηση είναι 4% με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 445 από 429.

Υπενθυμίζεται ότι οι πωλήσεις ακινήτων το 2025 ανήλθαν στο ψηλότερο επίπεδο από το 2007. Τα πωλητήρια έγγραφα που έχουν κατατεθεί ανήλθαν στα 18114 τεμάχια έναντι 15797 το 2024, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 15%. 

 

