Με κέρδη έκλεισε την Τρίτη το ΧΑΚ

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 303,48 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη της τάξης του 1,19%

Κέρδη κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 303,48 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη της τάξης του 1,19%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 179,36 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 1,27%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €746.634,07.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, η Κύρια Αγορά σημείωσε κέρδη ύψους 1,64% και τα Ξενοδοχεία 0,76%. Ζημιές 0,44% κατέγραψε η Εναλλακτική Αγορά, ενώ οι Επενδυτικές Εταιρείες δεν κατέγραψαν μεταβολή.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζα Κύπρου με €527.585,52 (τιμή κλεισίματος €9,68 - άνοδος €4,54), της Logicom με €47.524,06 (τιμή κλεισίματος €3,54 – άνοδος 1,72%), της Atlantic Insurance με €43.661,96 (τιμή κλεισίματος €2,46 – πτώση 0,81%), της Demetra Holdings με €43.548,74 (τιμή κλεισίματος €1,53 – χωρίς μεταβολή) και της The Cyprus Cement με €27.715,78 (τιμή κλεισίματος €1,36 – άνοδος 0,74%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 8 καθοδικά και 7 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 274.

Πηγή: ΚΥΠΕ

