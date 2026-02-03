Ηλεκτρικά οχήματα στην Κύπρο - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι προκαταρκτικών εγκρίσεων

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών προβαίνει σε διευκρινίσεις αναφορικά με την αποστολή προκαταρκτικών εγκρίσεων στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης του Σχεδίου Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση, που αναμεταδίδει το ΓΤΠ, το Τμήμα διευκρινίζει ότι για τους δικαιούχους προκαταρκτικής έγκρισης (που έχουν λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ημερομηνίας 20.01.2026) έχει παρέλθει η περίοδος για ανάρτηση ή αποστολή παραγγελίας οχήματος. Ως εκ τούτου, για όσους δικαιούχους προκαταρκτικής έγκρισης δεν αναρτήθηκε παραγγελία (καινούργια οχήματα) ή δεν παραλήφθηκε παραγγελία (μεταχειρισμένα οχήματα) ή δεν έχουν παραληφθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προκαταρκτική έγκριση έχει ακυρωθεί και κατά συνέπεια, θα αποσταλεί προκαταρτική έγκριση σε επιλαχόντες για τις κατηγορίες χορηγίας Δ5, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10 προστίθεται.

Στην ανακοίνωση του Τμήματος επισημαίνεται ότι, ανάλογα με την κατηγορία χορηγίας, αναγράφονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποσταλούν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, καθώς και η χρονική περίοδος εντός της οποίας θα πρέπει να σταλούν.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση που δικαιούχοι προκαταρκτικής έγκρισης δεν προχωρήσουν στην υλοποίηση της εντός της καθορισμένης προθεσμίας, θα αποσταλούν προκαταρκτικές εγκρίσεις στον αντίστοιχο αριθμό επιλαχόντων ανά κατηγορία, με βάση τη σειρά κατάταξης από την κλήρωση.