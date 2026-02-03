Σκάνδαλο Επστάιν: Την παραίτησή του από τη Βουλή των Λόρδων στη Βρετανία θα υποβάλει αύριο ο Πίτερ Μάντελσον

Την παραίτησή του από την Βουλή των Λόρδων θα υποβάλει αύριο ο πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον και σημαίνον στέλεχος των Εργατικών, Πίτερ Μέντελσον, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Άνω Βουλής, στον απόηχο των νέων αποκαλύψεων για τους δεσμούς του Μάντελσον με τον Αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν.

«Ο γραμματέας της Βουλής έλαβε (σήμερα Τρίτη) μήνυμα από τον Λόρδο Μάντελσον, με το οποίο τον ενημερώνει για την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το αξίωμά του στη Βουλή, παραίτηση με ισχύ από τις 4 Φεβρουαρίου», δήλωσε ο πρόεδρος της Άνω Βουλής.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ διέταξε χθες μια πλήρη «έρευνα» των δεσμών μεταξύ του Επστάιν και του Μάντελσον, εκτιμώντας ότι θα πρέπει να αποπεμφθεί και από τη Βουλή των Λόρδων. Νωρίτερα σήμερα, εκπρόσωπος του Στάρμερ δήλωσε πως ο 72χρονος Μάντελσον «απογοήτευσε τη χώρα του».

Ο πρώην πρέσβης, με πολλά κυβερνητικά πόστα στο παρελθόν, παραιτήθηκε την Κυριακή από μέλος του Εργατικού Κόμματος, μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις στενές σχέσεις του με τον Αμερικανό παιδεραστή.

