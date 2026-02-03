ΥΠΟΙΚ: Χαιρετίζει τον τερματισμό Σχεδίου Εγγύησης Δανείων από ΚΕΔΙΠΕΣ

Το Υπουργείο Οικονομικών χαιρετίζει την ολοκλήρωση των συμφωνιών μεταξύ ΚΕΔΙΠΕΣ και Eurobank Limited που ανακοινώθηκε την Τρίτη, σημειώνοντας ότι ο τερματισμός περιορίζει το κόστος των συμφωνιών σε επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο των εκτιμήσεων του 2018 και απαλλάσσει την Κυπριακή Δημοκρατία από εγγυήσεις που ανέρχονται σε πέραν του €1 δισ.

Όπως σημειώνει το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του, οι αρχικές συμφωνίες του 2018 παρείχαν σημαντικές εγγυήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την τότε Ελληνική Τράπεζα ειδικά σε σχέση με το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων που κάλυπτε δυνητικές ζημίες για δάνεια ύψους €2,6 δισ.

Παρόλο που η ΚΕΔΙΠΕΣ ανταποκρίθηκε πλήρως στις υποχρεώσεις βάσει των αρχικών συμφωνιών του 2018, χωρίς να ενεργοποιηθεί η κρατική εγγύηση, το κόστος των συμφωνιών του 2018 επιβάρυνε έμμεσα τον Κύπριο φορολογούμενο περιορίζοντας την ανάκτηση της κρατικής βοήθειας που δόθηκε στην πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, σημειώνει το Υπουργείο.

"Ο τερματισμός των συμφωνιών που επιτεύχθηκε μέσα από την στενή και αποτελεσματική συνεργασία της ΚΕΔΙΠΕΣ και του Υπουργείου Οικονομικών και έτυχε της σχετικής έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιορίζει το κόστος των συμφωνιών σε επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο των εκτιμήσεων του 2018. Ταυτόχρονα απαλλάσσει την Κυπριακή Δημοκρατία από εγγυήσεις που ανέρχονται σε πέραν του €1δις, εξαλείφοντας έτσι τους σχετικούς κινδύνους", αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου.

Πηγή: ΚΥΠΕ