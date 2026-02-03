Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συλλήψεις, άμεσες απελάσεις και stop list για αλλοδαπούς που εμπλέκονται σε σοβαρή συμπλοκή

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 26 Ιανουαρίου 2026 συνελήφθησαν 11 αλλοδαποί, οι οποίοι εμπλέκονταν σε σοβαρή συμπλοκή με χρήση επικίνδυνων αντικειμένων, προκαλώντας τραυματισμούς και εκτεταμένα επεισόδια, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Σε κοινή και συντονισμένη επιχείρηση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας και η Αστυνομία Κύπρου προχώρησαν σε συλλήψεις και άμεσες απελάσεις αλλοδαπών προσώπων, στο πλαίσιο της ,αποκαλούμενης από την πλευρά της κυβέρνησης ως, πολιτικής για άμεση αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και των σοβαρών επεισοδίων βίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 26 Ιανουαρίου 2026 συνελήφθησαν 11 αλλοδαποί, οι οποίοι εμπλέκονταν σε σοβαρή συμπλοκή με χρήση επικίνδυνων αντικειμένων, προκαλώντας τραυματισμούς και εκτεταμένα επεισόδια. Μετά από κοινή αξιολόγηση των δεδομένων, κρίθηκε ότι η παραμονή των συλληφθέντων στη Δημοκρατία δεν εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον. Ως εκ τούτου, ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με αποτέλεσμα την απέλαση όσων πληρούσαν τις προϋποθέσεις, καθώς και την καταχώρησή τους στον κατάλογο απαγορευμένων προσώπων (stop list), ώστε να μην επανέλθουν στην Κύπρο.

Διευκρινίζεται ότι από τους 11 συλληφθέντες, ένα πρόσωπο είναι Ευρωπαία πολίτης και δεν υπόκειται σε διαδικασία απέλασης, ενώ ένας υπήκοος Ινδίας δεν απελάθηκε στο παρόν στάδιο, λόγω εκκρεμούσας ποινικής διαδικασίας για υπόθεση εικονικού γάμου που διερευνάται σε συνεργασία με τη Interpol.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Αστυνομία Κύπρου και το Υφυπουργείο Μετανάστευσης επισημαίνουν ότι λειτουργούν σε πλήρη συντονισμό, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, της ασφάλειας των πολιτών και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

