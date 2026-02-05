Είσοδος Cyta στην ενέργεια: Ισότιμο πλαίσιο λειτουργίας και προστασία ανταγωνισμού ζητά ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ισότιμο πλαίσιο λειτουργίας για όλους ζητά ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΑΗ), όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του με αφορμή τη συζήτηση που εξελίσσεται στη Βουλή αναφορικά με το νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα στη Cyta να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στον τομέα της ενέργειας.

«Σε μια κρίσιμη συγκυρία, κατά την οποία η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού βρίσκεται στα πρώτα στάδια λειτουργίας της, κάθε νομοθετική ή κανονιστική παρέμβαση οφείλει να αξιολογείται με ιδιαίτερη προσοχή. Κεντρικό ζητούμενο πρέπει να παραμένει η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, η προστασία του υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισμού, η ίση μεταχείριση όλων των συμμετεχόντων και, τελικά, η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ενεργειακού τομέα προς όφελος των καταναλωτών και της οικονομίας», τονίζει.

Ο ΣΑΗ αναγνωρίζει ότι η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η διεύρυνση της συμμετοχής στην αγορά μπορούν να συμβάλλουν θετικά στη μείωση του κόστους και τη βελτίωση των υπηρεσιών. Αυτό προϋποθέτει όμως, υποδεικνύει, ένα σταθερό, διαφανές και ισότιμο πλαίσιο λειτουργίας για όλους. «Η συμμετοχή οποιουδήποτε οργανισμού στην αγορά ηλεκτρισμού πρέπει να γίνεται με σαφή διαχωρισμό ρόλων, χωρίς στρεβλώσεις, χωρίς δημιουργία δομικών πλεονεκτημάτων και χωρίς τον κίνδυνο διαμόρφωσης νέων δεσποζουσών θέσεων, σε πλήρη συμμόρφωση με το εθνικό και ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο», τονίζει.

Ιδιαίτερα σημαντικό, προσθέτει, είναι να αποφεύγονται ρυθμίσεις που, ακόμα και χωρίς πρόθεση, δύνανται να δημιουργήσουν συνθήκες άνισης ανταγωνιστικής εκκίνησης μεταξύ συμμετεχόντων, επηρεάζοντας τη δομή της αγοράς και περιορίζοντας τις πραγματικές επιλογές των καταναλωτών σε βάθος χρόνου. «Η εμπειρία από τις ευρωπαϊκές αγορές καταδεικνύει ότι ο υγιής ανταγωνισμός προϋποθέτει ίσες ευκαιρίες, διαφάνεια και προβλεψιμότητα των κανόνων», αναφέρει.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΑΗ σημειώνει επίσης ότι, όπως αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση στη Βουλή, δεν προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση για το εν λόγω νομοσχέδιο. «Ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τη δομή και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού, καθώς και τις συνθήκες ανταγωνισμού, απαιτούν ουσιαστικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διασφαλίζονται ισορροπημένες και τεκμηριωμένες αποφάσεις», σημειώνει.

«Όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει, η επιτυχία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού θα κριθεί από τη σταθερότητα των κανόνων, τη διαφάνεια αλλά και την άμεση επίλυση σημαντικών ζητημάτων που αλλοιώνουν τις συνθήκες ανταγωνισμού», επισημαίνει.

Ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού επαναβεβαιώνει τον ρόλο του ως θεσμικός συνομιλητής της πολιτείας και δηλώνει έτοιμος να συμβάλλει, με τεκμηριωμένες και υπεύθυνες θέσεις, σε έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της αγοράς ηλεκτρισμού. Στόχος παραμένει η διασφάλιση μιας υγιούς, βιώσιμης και ανταγωνιστικής Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και το όφελος των καταναλωτών.