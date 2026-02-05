Αυτή είναι η Βασίλισσα του φετινού Λεμεσιανού Καρναβαλιού - Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Με γιορτινό τόνο, μουσική και έντονο καρναβαλικό χρώμα παρουσιάστηκε επίσημα το Λεμεσιανό Καρναβάλι 2026, στη δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στις 19:00 στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης». Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, χορηγοί, εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και φίλοι του θεσμού, ενώ την ατμόσφαιρα «άνοιξε» η ομάδα κανταδόρων «Αρίονες», που υποδέχθηκε τους παρευρισκόμενους με αγαπημένες καντάδες της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης παρουσιάστηκε αναλυτικά το πρόγραμμα του φετινού Καρναβαλιού, οι βασικοί χορηγοί της διοργάνωσης, καθώς και η νέα Βασίλισσα του Λεμεσιανού Καρναβαλιού, Αμαρυλλίς Κυριάκου. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παρουσίαση των ελληνικών στίχων του τραγουδιού «Life is a Carnival» της Marija Savina, αφιερωμένου ειδικά στο Καρναβάλι της Λεμεσού. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με δεξίωση και ζωντανό μουσικό πρόγραμμα, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της καρναβαλίστικης περιόδου.

Η νέα Βασίλισσα – μια ζωή αφιερωμένη στο Καρναβάλι

Η Αμαρυλλίς Κυριάκου, νέα Βασίλισσα του Λεμεσιανού Καρναβαλιού, έχει μακρά πορεία στον θεσμό. Ξεκίνησε το 1985 ως συνοδός του Βασιλιά του Καρναβαλιού δίπλα στην αείμνηστη Λούλα Σούσμιθ και από τότε παραμένει ενεργή και δημιουργική παρουσία. Από το 2005 συμμετέχει κάθε χρόνο στη Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση με τις δικές της ομάδες, συμβάλλοντας με πρωτοτυπία και καλλιτεχνικό πάθος στη γιορτή της πόλης. Η επιλογή της αναγνωρίζει τη μακρόχρονη προσφορά και την αφοσίωσή της στον θεσμό.

Πρόγραμμα

Τρίτη

10 Φεβρουαρίου

7.00μ.μ. Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης

Τιμητική εκδήλωση για τους: Λούλη Κατσουνωτό, Αρτεμάκη Ζαχαρίου, Άκη Γεωργίου (Ταϊτος) και Μίλτο Παπαδόπουλο. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμαρχου Λεμεσού και διοργανώνεται από Καρναβαλιστές και φίλους των τιμωμένων.

Ώρες λειτουργίας καρναβαλικού μουσείου: 6.00 μ.μ. -9.00μ.μ.

Τετάρτη

11 Φεβρουαρίου

7.00μ.μ. Αίθουσα Τέχνης Θεομάρια

(οδός Βασιλίσσης Καρλόττας 7 & Ελένης Παλαιολογίνας)

Η Αίθουσα Τέχνης Θεομάρια φιλοξενεί για 19η συνεχή χρονιά έκθεση μάσκας της Βέρας Ευθυμίου Παρλαλίδου.

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ

12 Φεβρουαρίου

7.30 π.μ.

Το γλέντι ξεκινά από νωρίς με την καθιερωμένη «Πρώτη Φουκού», που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Lemesos Media Group, στην Οδό Ομονοίας 67, σηματοδοτώντας την έναρξη της ημέρας σε γιορτινή και παραδοσιακή ατμόσφαιρα.

10.00π.μ.

Καρναβαλίστικο ξεφάντωμα με μουσική και κέρασμα μπροστά από την Eurobank (οδός Γλάδστωνος) και την Τράπεζα Κύπρου (οδός Αγίου Ανδρέου έναντι εκκλησίας Αγίας Νάπας).

1.30μ.μ.

Η ομάδα «Κανταδόροι Λεμεσού» τραγουδούν στην Πλατεία Σαριπόλου για όλο τον κόσμο.

Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου

5.30μ.μ. Η πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου (Διοικητήριο) ζωντανεύει και μας παρασύρει στους ρυθμούς του Καρναβαλιού, με μουσική και τραγούδι από το συγκρότημα «Λωποδύτες», σε ένα Old School Project. Συμμετέχουν οι μουσικοί, Χρήστος Κατσουνωτός- τραγούδι/ ηλεκτρική κιθάρα, Αντρέας Κέρβερος- ηλεκτρικό μπάσο, Νικόλας Πέτρου- τραγούδι/ πιάνο και Μαρίνος Χαραλαμπίδης- ντραμς.

7.00 μ.μ. Με Πάθος και Τρέλα η μέλλουσα Βασίλισσα ντύνεται στο Δημοτικό Μέγαρο. Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, η Βασιλική Οικογένεια, η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού, οι Μαζορέττες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών και οι Μαζορέττες Λεμεσού θα ξεκινήσουν σε πομπή από το Δημοτικό Μέγαρο με κατεύθυνση την Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου (Διοικητήριο).

Η πορεία θα ακολουθήσει τις οδούς Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, Αγίου Ανδρέου και Ανεξαρτησίας.

Κατά τη διαδρομή, η πομπή θα συναντήσει την ομάδα Κανταδόρων «Αρίονες» και το άρμα της Βασίλισσας του Πάθους και της Τρέλας του Λεμεσιανού Καρναβαλιού. Στην Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου θα τους υποδεχθεί η ομάδα κρουστών Batukinio, για να ακολουθήσει η τελετή στέψης.

7.30μ.μ.

Τελετή στέψης της Βασίλισσας του Πάθους και της Τρέλας του Λεμεσιανού Καρναβαλιού.

Ακολουθεί καρναβαλίστικο πάρτι με τραγούδι και χορό, με τίτλο «Back to the 80s and 90s». Συμμετέχουν: Τεύκρος Νεοκλέους- τραγούδι, ακουστική κιθάρα, Μαριλένα Χαραλαμπίδου- τραγούδι, Αντώνης Πάφιος- σαξόφωνο, Αντρέας Επαμεινώνδα- ηλεκτρική κιθάρα, Μάικ Μιχαήλ- πλήκτρα, Μάριος Γιωργίτσης- μπάσο και Στέφανος Μελετίου- τύμπανα.

Το κέφι συνεχίζεται με τον DJ LeSkouf σε ένα καρναβαλίστικο πρόγραμμα.

Εντυπωσιακό projection mapping στο κτήριο της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, που θα μεταμορφώσει την αρχιτεκτονική του σε ένα δυναμικό οπτικοακουστικό θέαμα.

Εδώ Λεμεσός! Κοπιάστε όλοι μεταμφιεσμένοι!

Παρασκευή

13 Φεβρουαρίου

Βραδιά Κανταδόρων

7.00μ.μ. Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου Λεμεσού

Διάφορες ομάδες κανταδόρων θα ξεκινήσουν από διάφορα σημεία και θα συγκεντρωθούν στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου.

Συμμετέχουν η χορωδία Μοντέρνοι Καιροί, η ομάδα Κυπρίων Κανταδόρων, η ομάδα Κανταδόροι Λεμεσού, οι Κανταδόροι Αρίονες, οι Κανταδόροι της ΕΔΟΝ Λεμεσού, η Χορωδία του Πολιτιστικού Ομίλου Υπαλλήλων ΑΗΚ, το Ανδρικό Φωνητικό Σύνολο «΄Ιλαντρον» και η χορωδία «Μουσικές περιπλανήσεις».

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

10.00π.μ. Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης

Εργαστήρι πελλόμασκας και κατασκευή χειροποίητων καπέλων από τις βασίλισσες του καρναβαλιού Μόνικα Πιερίδου και Έλενα Παπαδοπούλου. Κατασκευή χειροποίητης καρναβαλίστικης μάσκας από το εργαστήρι Τέχνης του Δήμου Λεμεσού.

Συμμετέχουν οι παιδικές ομάδες των Μαζορέττων Λεμεσού και των Μαζορέττων του Σώματος Κυπρίων Οδηγών.

Ώρες λειτουργίας καρναβαλικού μουσείου: 9.30 π.μ.- 1.00 μ.μ.

1:00μ.μ. Πλατεία Αγίας Φύλας

Ο Πολιτιστικός και Χορευτικός Όμιλος Λεμεσού «Διόνυσος» παρουσιάζει την εκδήλωση «Τις Τρανές τις Αποκριές», ένα αυθεντικό αποκριάτικο γλέντι γεμάτο κέφι, μουσική και παράδοση. Μέσα από σατυρικά και σκωπτικά τραγούδια, εμπνευσμένα από το πνεύμα και τα ήθη των ημερών της Αποκριάς. Το κοινό καλείται να συμμετάσχει σε μια γιορτή χαράς, χιούμορ και λαϊκής έκφρασης.

3.30μ.μ. Τα μέλη του Ποδηλατικού Όμιλου Λεμεσού με καρναβαλίστικη διάθεση ποδηλατούν μέσα στην πόλη. Εκκίνηση και Τερματισμός: Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου.

6.00μ.μ. Εκδήλωση Κανταδόρων έξω από τη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. (Αγίου Ανδρέου)

Ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με την ομάδα «Κανταδόροι Λεμεσού» διοργανώνουν εκδήλωση με καντάδες και καρναβαλίστικα τραγούδια. Τραγουδούν οι Κανταδόροι της ΕΔΟΝ Λεμεσού, η χορωδία Μοντέρνοι Καιροί, οι Κανταδόροι Αρίονες, η ομάδα «Κανταδόροι Λεμεσού» , η ομάδα Κυπρίων Κανταδόρων και το Ανδρικό Φωνητικό Σύνολο «΄Ιλαντρον».

9.00 μ.μ. Χαρουπόμυλος Λανίτη - Το πάρτι «Valentine’s Goes Carnival» υπόσχεται ξέφρενους ρυθμούς, χορό και αστείρευτο κέφι, με τον DJ Panicos Karpettas στα decks, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, καρναβαλίστικη διάθεση και εκπλήξεις για όλους.

Βραβεία για την καλύτερη αμφίεση με θέμα τον Άγιο Βαλεντίνο.

Απαραίτητη η εξασφάλιση προσκλήσεων μέσω της Ticketmaster

Κυριακή

15 Φεβρουαρίου 11.30 π.μ. Παιδική Καρναβαλίστικη παρέλαση

Εκκίνηση: Παραλιακός Δρόμος, φώτα τροχαίας Δημοσίου Κήπου, με κατεύθυνση προς το παλιό Λιμάνι.

Κατάληξη: Χώρος στάθμευσης του Μόλου που βρίσκεται κάτω από την καφετέρια “Red” (δεύτερος χώρος στάθμευσης).

Οι μικροί μας καρναβαλιστές έχουν την τιμητική τους.

Της παρέλασης θα προπορεύεται η παιδική ομάδα κρουστών Βatukinio.

Ακολουθεί η Βασίλισσα του Πάθους και της Τρέλας του Λεμεσιανού Καρναβαλιού με το εντυπωσιακό της άρμα και τους ξυλοπόδαρους.

Συμμετέχουν οι Μαζορέττες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών και οι Μαζορέττες Λεμεσού.

4.30μ.μ. Εκδήλωση Κανταδόρων έξω από το Πέραμα

Τραγουδούν για σας οι Κανταδόροι Γιωργαλλέτου. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον ιδρυτή της ομάδας, α. Γιώργο Γιωργαλλέτο. Θα τιμηθούν για την προσφορά τους στους Κανταδόρους Γιωργαλλέτου, παλιοί κανταδόροι.

Ο Δήμος Λεμεσού θα τιμήσει τον Λόλλο και Περικλή Γιωργαλλέτο.

8.30 μ.μ Χαρουπόμυλος Λανίτη

Οι Time Surfers Party Band, με ένα ακαταμάχητο disco party ρεπερτόριο, έρχονται να απογειώσουν τη νύχτα, σε ένα ταξίδι γεμάτο ρυθμό, ενέργεια και χορό. Ονόματα καλλιτεχνών: Eleonora La Luna- τραγούδι, Κώστας Αποκίδης- κιθάρα, Μαριάννα Μιχαήλ- πλήκτρα, Βύρωνας Αθηνοδώρου-μπάσο, Γιώργος Ορφανίδης- τύμπανα, Μάριος Μάρκου- Σαξόφωνο, Γιάννης Κουδουνάς- τρομπέτα, Γιώργος Κοκής- Κρουστά, Ανδρέας Θεοχάρους- τρομπόνι.

Απαραίτητη η εξασφάλιση προσκλήσεων μέσω της Ticketmaster

Δευτέρα

16 Φεβρουαρίου

7.30 μ.μ. Χαρουπόμυλος Λανίτη

Εγκαίνια έκθεσης γελοιογραφίας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Κυπρίων Γελοιογράφων «ΓΕΛ.Α.» και το «Εργαστήριο Γελοιογραφίας και Σκίτσου Πιν», έκθεση φωτογραφίας από την ΦΕΚ Τμήμα Λεμεσού.

Συμμετέχει η παιδική χορωδία και η μικτή χορωδία του Δήμου Πολεμιδιών.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και τις 23 Φεβρουαρίου.

8.00 μ.μ. Χαρουπόμυλος Λανίτη

Ένα καρναβαλίστικο ξεφάντωμα με τίτλο «Κόκκινο Αυγό ή Καρναβάλια» φέρνει στη σκηνή την αυθεντική ατμόσφαιρα του Λεμεσιανού Καρναβαλιού, παντρεύοντας την αγάπη για την παράδοση με τον παλμό του σύγχρονου γλεντιού, σε ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα με 40 συντελεστές επί σκηνής.

Συμμετέχουν: Φωνητικό σύνολο Διάσταση, Γιώργος Ιωάννου, Ριάνα Αθανασίου, Κωνσταντίνος Μακαρίτης- φλάουτο, Αντώνης Πολυκάρπου- πιάνο, Γιώργος Σπύρου μπουζούκι- λαούτο, Χρίστος Τυλισσανάκης- κιθάρα, Παντελής Κωνσταντίνου- ηλεκτρικό/ ακουστικό μπάσο και Σωτήρης Γιατρού- κρουστά.

Απαραίτητη η εξασφάλιση προσκλήσεων μέσω της Ticketmaster

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

7.30 μ.μ Οι Κανταδόροι ΕΔΟΝ σε μια μουσική περιδιάβαση με κατάληξη τον Όλυμπο Αγίου Νικολάου.

7.30μ.μ. Νυχτερινή Παρέλαση Πελλόμασκας

Ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με το Lemesos Media Group διοργανώνουν τη νυχτερινή παρέλαση της Πελλόμασκας. Της παρέλασης θα προπορεύεται η Βασίλισσα του Πάθους και της Τρέλας του Λεμεσιανού Καρναβαλιού, η Βασιλική Οικογένεια και οι Μαζορέττες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Λεμεσού.

Μαζευτείτε ούλλες οι πελλόμασκες που τις 7.00μ.μ.

Εκκίνηση: Πλατεία Μαρίνας Λεμεσού

Κατάληξη: Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου

8.00μ.μ. «Ο χορός της Τρίτης», Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου

Ο Δήμος Λεμεσού καλεί μικρούς και μεγάλους να έρθουν μασκαρεμένοι και να διασκεδάσουν με τους Cuban Guns. Το οκταμελές συγκρότημα με αυθεντικούς Κουβανούς τραγουδιστές θα παρουσιάσει αγαπημένα λάτιν και σάλσα τραγούδια, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο χορό και κέφι. Το συγκρότημα αποτελείτε από: Roberto Javier- Τραγουδι, Marjorie Montero- Τραγούδι, Salvador Mario Rodriguez- Τραγούδι κιθάρα, Γιώργος Μορφίτης- Πιάνο, Rotrigo Caseres- Μπάσο, Elias Ioannou- Τρομπέτα, Βασίλης Χαραλάμπους- Κρουστά, Ρόδος Παναγιώτου- Τύμπανα.

Το ξέφρενο καρναβαλίστικο ξεφάντωμα συνεχίζεται με τον DJ Bereck στα decks.

Διαγωνισμός ΠΕΛΛΟΜΑΣΚΑΣ και ΕΞΥΠΝΗΣ ΜΑΣΚΑΣ – Βραβεία για τις τρεις καλύτερες αμφιέσεις.

Τετάρτη

18 Φεβρουαρίου

8.00 μ.μ. Ανδρική Τετραφωνία Λεμεσού

Χαρουπόμυλος Λανίτη

Ο χώρος διαμορφώνεται σε μουσική σκηνή με την Αντρική Τετραφωνία Λεμεσού σε παλιές καντάδες και καρναβαλίστικα τραγούδια, αναπολώντας τις όμορφες ρομαντικές εποχές.

Απαραίτητη η εξασφάλιση προσκλήσεων μέσω της Ticketmaster

Πέμπτη

19 Φεβρουαρίου

7.30μ.μ. ΒΡΑΔΙΝΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΔΑΡΑΤΗ

Εκκίνηση: Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου (Διοικητήριο)

Κατάληξη: Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου

Ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με τον σύνδεσμο «Φίλοι του Λεμεσιανού Καρναβαλιού» διοργανώνουν και φέτος τη Βραδινή Καρναβαλίστικη Ποδαράτη με το σλόγκαν «Νυχτερινά Μασκαροπερπατήματα». Συμμετέχει η ομάδα Κρουστών Batukinio και οι Μαζορέττες Λεμεσού.

Θα προπορεύεται η Βασίλισσα του Πάθους και της Τρέλας του Λεμεσιανού Καρναβαλιού.

8.00μ.μ. «Ο Χορός της Πέμπτης», Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου

Ο Δήμος Λεμεσού σας προσκαλεί στον μεγάλο χορό της Πέμπτης για τη συναυλία Carnival Reloaded, υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Ζορπά. Στη σκηνή εμφανίζονται οι ερμηνευτές Δέσποινα Ολυμπίου, Γιάννης Μάργαρης, Σμαράγδα Διαμαντίδου και Μαρκέλλα Χατζημιτσή, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, μουσική και καρναβαλίστικη διάθεση.

Το κέφι συνεχίζεται με μουσική και χορό, υπό τους ρυθμούς του DJ Mad Max, για μια ξέφρενη καρναβαλίστικη βραδιά.

Διαγωνισμός ΠΕΛΛΟΜΑΣΚΑΣ και ΕΞΥΠΝΗΣ ΜΑΣΚΑΣ – Βραβεία για τις τρεις καλύτερες αμφιέσεις.

Παρασκευή

20 Φεβρουαρίου

7.00μ.μ. Παιδικές Χορωδίες – Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο

Καντάδες και καρναβαλίστικα τραγούδια από το φωνητικό σύνολο από το Σπίτι του Μάριου, την Παιδική Χορωδία και Μαντολινάτα Μελωδίες και Χρώματα, την Παιδική χορωδία Cantus του Οργανισμού Cantus Choral Music Centre Αγγελίνα Νικολαΐδου, την νεανική ορχήστρα εγχόρδων και παιδική χορωδία του Παπαδάκειου Δημοτικού Ωδείου, την παιδική χορωδία του Δήμου Κουρίου και την ορχήστρα νέων της Φιλαρμονικής του Δήμου Λεμεσού.

Είσοδος €5. Τα έσοδα θα δοθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λεμεσού.

9.00 μ.μ. Χαρουπόμυλος Λανίτη

Συναυλία «Μες το τρελό Καρναβάλι», με τους Λίζα Θεοφάνους, Δημήτρη Μεσημέρη, Κατερίνα Παράσχου και Λευτέρη Πιτσιλλίδη. Συμμετέχουν οι μουσικοί Ελίνα Γεωργίου – κλαρίνο, Marcos Press – βιολί, Αντώνης Γεωργίου – πιάνο, Δημήτρης Παπανικολάου – μπάσο, Κωνσταντίνος Πάουρος – τύμπανα, Άδμητος Πιτσιλλίδης – κιθάρα / ενορχηστρώσεις. Ένα ευχάριστο χορευτικό πρόγραμμα, που συναντά το ελληνικό ελαφρό τραγούδι, από τα τανγκό, τα βαλς και τις ρούμπες της παλιάς Αθήνας, μέχρι τις πιο πρόσφατες επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική μουσική διαδρομή γεμάτη ρυθμό και συναίσθημα.

Απαραίτητη η εξασφάλιση προσκλήσεων μέσω της Ticketmaster

Σάββατο

21 Φεβρουαρίου

Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο

11.30 π.μ. «Το Καρναβάλι του Κόσμου»

Διαδραστικό μουσικοαφηγηματικό παραμύθι με καρναβαλίστικες μουσικές και ρυθμούς από διάφορες χώρες και πολιτισμούς, σε κείμενο της Κορίνας Βασιλείου.

Καντάδες από τη Λεμεσό, Σάμπα από Βραζιλία, Καλίψο από Τρινιντάντ, Βαλς από Βενετία, Φλαμένκο από Ισπανία. Συντελεστές: Κορίνα Βασιλείου- Πιάνο, Μάριος Ανδρέου Αφηγητής, Χορωδία και Ορχήστρα Εγχόρδων Παπαδάκειου Δημοτικού Ωδείου, Παιδική χορωδία «Επιλογή» και Παιδική Χορωδία «Άρης».

Μια συνεργασία της Πολιτιστικής Κίνησης Επιλογή με τον Δήμο Λεμεσού

Είσοδος €5. Τα έσοδα θα δοθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λεμεσού.

12.00 μ.μ Αγίου Ανδρέου

Η χορωδία της Μαρίας Διαμαντίδου και η «Ηχώ των Μαντολίνων» της Γεωργίας Κόμπου τραγουδούν στην οδό Αγίου Ανδρέου με κατάληξη την πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου Λεμεσού.

1.00 μ.μ. Πλατεία Μάριου Τόκα έξω από το Δημοτικό Μέγαρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Μέσα Γειτονίας του Δήμου Λεμεσού

«Το γλέντι της Αποκριάς». Η παράδοση ζωντανεύει μέσα από αποκριάτικα τραγούδια και χορούς από την Κύπρο, τη Λέσβο, τη Μικρά Ασία και τα νησιά του Αιγαίου, σε ένα ξέφρενο γλέντι που προσκαλεί όλους να χορέψουν, να τραγουδήσουν και να διασκεδάσουν! Συντελεστές: οι χορευτικές ομάδες παιδιών, νέων και ενηλίκων του Λαογραφικού Όμιλου Λεμεσού, η Άννα Αριστείδου, ο Μιχάλης και Πέτρος Κουλουμής μαζί με αξιόλογους μουσικούς.

3.00μ.μ. Η Λέσχη Παλαιού Αυτοκινήτου Λεμεσού σε καρναβαλίστικη διαδρομή μέσα στην πόλη. Θα ξεκινήσουν από το χώρο στάθμευσης Μαρίνας Λεμεσού.

Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου

6.30 μ.μ. Χορωδία Μουσικές Περιπλανήσεις με το Φωνητικό Σχήμα Γεωργίας Πρωτοπαπά και η ομάδα Κανταδόρων ΚΙΘΑΡΩΔΟΣ.

7.00 μ.μ. Κανταδόροι στην Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου

Τραγουδούν οι Κανταδόροι της ΕΔΟΝ Λεμεσού, η χορωδία Μοντέρνοι Καιροί, οι Κανταδόροι Αρίονες, η ομάδα «Κανταδόροι Λεμεσού», η ομάδα Κυπρίων Κανταδόρων και το Ανδρικό Φωνητικό Σύνολο «΄Ιλαντρον».

Ο Δήμος Λεμεσού σας προσκαλεί να τραγουδήσετε και να χορέψετε με τους Κανταδόρους.

9.00 μ.μ. Χαρουπόμυλος Λανίτη

Από τις disco επιτυχίες έως τις διεθνείς χορευτικές επιτυχίες των ’70, ’80 και ’90, μια μουσική παράσταση που υπόσχεται να μας ταξιδέψει στο χρόνο με ρυθμό, χορό και αστείρευτη ενέργεια. Τραγουδούν η Άννα Βιλανίδη, η Anna Khoma και ο Σωτήρης Κωνσταντή. Συμμετέχουν: Χρίστος Χρίστου- πλήκτρα, Ρόδος Παναγιώτου- τύμπανα, Σόλωνας Παναγιώτου- κρουστά, Rotroco Canserra- μπάσο, Αλέξης Κάσινος- κιθάρα και Μαρίνος Νεοφύτου- σαξόφωνο.

Απαραίτητη η εξασφάλιση προσκλήσεων μέσω της Ticketmaster

Κυριακή

22 Φεβρουαρίου

Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση

Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’

Εκκίνηση: Κυκλοφοριακός Κόμβος Αγίου Νικολάου

Κατάληξη: Φώτα τροχαίας Πολεμιδιών (Fairways)

1.00μ.μ. Της παρέλασης θα προηγηθούν η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού, οι Μαζορέττες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών, οι Κανταδόροι, η ομάδα κρουστών Batukinio και οι Μαζορέττες Λεμεσού.

Θα ακολουθήσουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, με επικεφαλής τη Βασίλισσα του Πάθους και της Τρέλας του Λεμεσιανού Καρναβαλιού και τη συνοδεία της, με άρματα και ομάδες πεζών.

Τα εντυπωσιακά άρματα του Δήμου Λεμεσού θα εμπλουτίσουν τη φετινή παρέλαση.

9.00μ.μ. Υπαίθριος Καρναβαλίστικος Χορός – Πλατεία Παλιού Λιμανιού

Αποχαιρετούμε το Λεμεσιανό καρναβάλι με Πανηγυρικό υπαίθριο καρναβαλίστικο χορό, με τους κορυφαίους DJs: DJ Mitsingkas και DJ Alex M, σε ένα απόλυτα καρναβαλίστικο πρόγραμμα γεμάτο κέφι, ρυθμό και χορό.

Διαγωνισμός ΠΕΛΛΟΜΑΣΚΑΣ και ΕΞΥΠΝΗΣ ΜΑΣΚΑΣ – Βραβεία για τις τρεις καλύτερες αμφιέσεις.

21–22 Φεβρουαρίου

Σάββατο από τις 14:00

Κυριακή από τις 16:00

Kolla, Λεμεσός

Ελεύθερη είσοδος | Φιλικό προς κατοικίδια

Από τη χειμωνιάτικη λάμψη στη φωτιά του καρναβαλιού

Χρώματα, μουσική, ζεστασιά, πατινάζ και γιορτή — το Καρναβάλι στο Kolla είναι μια αφορμή να βρεθούμε όλοι μαζί και να καλωσορίσουμε την άνοιξη.

Τι θα βρείτε:

Παγοδρόμιο

Ζώνη φωτιάς & ζεστές γωνιές

DJs & μουσική όλη μέρα

Τελετή Καύσης της Maslenitsa — αποχαιρετάμε μαζί τον χειμώνα

150+ τοπικά καταστήματα & δημιουργούς

Street food & λιχουδιές

Εργαστήρια & δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες

Διαγωνισμός Κοστουμιού Σκύλων — φέρτε τον πιο καλοντυμένο σας φίλο και διασκεδάστε μαζί μας

Σημειώστε τις ημερομηνίες, φέρτε φίλους και οικογένεια και ελάτε να συναντηθούμε γύρω από τη φωτιά.

Το Καρναβάλι στο Kolla είναι αλλιώς!

Διαδικασία διάθεσης προσκλήσεων ελευθέρας εισόδου για το Χαρουπόμυλο Λανίτη

Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Λεμεσιανού Καρναβαλιού που θα πραγματοποιηθούν στο Χαρουπόμυλο Λανίτη είναι δωρεάν για το κοινό.

Η διαδικασία εξασφάλισης προσκλήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, είτε μέσω της ιστοσελίδας www.ticketmaster.cy, είτε από το ταμείο του Παττιχείου Δημοτικού Θεάτρου, είτε από τα καταστήματα της ACS Courier.

Η εξασφάλιση των προσκλήσεων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας. Ο μέγιστος αριθμός προσκλήσεων που θα μπορεί ένα άτομο να κρατήσει εισιτήριο είναι 2.

Το πρόγραμμα υπόκειται σε απρόβλεπτες αλλαγές.

Για πληροφορίες: Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού. Τηλ. 25745919