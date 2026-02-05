Θανάσης Σκουρτόπουλος: Πέθανε σε ηλικία 60 ετών ο πρώην προπονητής της Εθνικής Μπάσκετ Ελλάδος

Σε ηλικία 60 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην προπονητής της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, Θανάσης Σκουρτόπουλος, όπως επιβεβαίωσε με συλλυπητήρια ανακοίνωση η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος, το 2018, ανέλαβε πρώτος προπονητής της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ οδηγώντας την στο Παγκόσμιο Κύπελλο Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2019. Παρέμεινε στον πάγκο έως το 2022, ολοκληρώνοντας τη σταδιοδρομία του ως ομοσπονδιακός προπονητής με ρεκόρ 18 νίκες – 5 ήττες.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Θανάσης Σκουρτόπουλος είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Κούλεγκουντ Μπρόνκος στο Ουλάν Μπατόρ, ενώ εργαζόταν στο εξωτερικό από το 2023 όταν και είχε αναλάβει την Αστόρια Μπίντγκοζ στην Πολωνία, ενώ είχε βρεθεί στον πάγκο της Εθνικής Κατάρ από το 2023 έως το 2024.

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Η πορεία του στην προπονητική

Γεννημένος στις 23 Μαΐου του 1965 στo Αθήνα, ο Θανάσης Σκουρτόπουλος έπαιξε για πολλά χρόνια στην Γυμναστηριακό Σύλλογο Δαφνίου, στην ΑΕΚ, και στο Παγκράτι, ενώ διετέλεσε μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων.

Η προπονητική του διαδρομή ξεκίνησε από τον Γ.Σ. Δαφνίου, τον οποίο και οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία του στις εθνικές κατηγορίες.

Ο Ολυμπιακός, στη συλλυπητήρια δήλωσή του, αναφέρει για τον Θανάση Σκουρτόπουλο: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη θλίψη της για τον απρόσμενο χαμό του Θανάση Σκουρτόπουλου, σε ηλικία 60 ετών. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που προσέφερε πολλά στο ελληνικό μπάσκετ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

