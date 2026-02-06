Ερευνητική συνεργασία ΑνΑΔ-ΚΟΕ για αξιολόγηση επιδράσεων σχεδίων ΑνΑΔ

Συμφωνία ερευνητικής συνεργασίας υπέγραψαν στις 29 Ιανουαρίου η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) και το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, με σκοπό την αναθεώρηση του ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης των επιδράσεων των Σχεδίων της ΑνΑΔ στο ανθρώπινο δυναμικό και τις επιχειρήσεις της Κύπρου.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ Μάριος Δημητριάδης και ο Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ, Γιάννης Μουρουζίδης.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΑνΑΔ, η συμφωνία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κριτική θεώρηση του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης των επιδράσεων των σχεδίων/δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ στους συμμετέχοντες, τις επιχειρήσεις ή σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς και την υποβολή εισηγήσεων για βελτίωση της μεθοδολογίας και των ερωτηματολογίων που χρησιμοποιούνται.

Επίσης, περιλαμβάνει την εξέταση του αντικτύπου των σχεδίων/δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ στην κυπριακή οικονομία, καθώς και την κριτική θεώρηση των σχετικών δεικτών απόδοσης και δεικτών επίδοσης που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΑνΑΔ και την υποβολή εισηγήσεων για διαφοροποίησή τους ή/και προσθήκη νέων δεικτών ομάδων.

Πηγή: ΚΥΠΕ