Eurostat: Σημαντική βελτίωση στην ενεργειακή ένταση της Κύπρου - Μείωση 23,2% την τελευταία δεκαετία

Το 2023 η καθαρή εγχώρια κατανάλωση ενέργειας της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 56,1 εκατομμύρια τερατζάουλ, καταγράφοντας μείωση 4,1% σε σύγκριση με το 2022.

Στο -23,2% διαμορφώθηκε η μεταβολή της ενεργειακής έντασης της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στην Κύπρο την περίοδο 2014-2023, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το 2023 η καθαρή εγχώρια κατανάλωση ενέργειας της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 56,1 εκατομμύρια τερατζάουλ, καταγράφοντας μείωση 4,1% σε σύγκριση με το 2022. Οι επιχειρήσεις και οι Κυβερνήσεις κατανάλωσαν το 72,3% της ενέργειας για παραγωγικές δραστηριότητες, ενώ το υπόλοιπο 27,7% καταναλώθηκε απευθείας από τα νοικοκυριά.

Σε επίπεδο οικονομικών δραστηριοτήτων, η μεταποίηση κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο της καθαρής εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας, με 14,3 εκατομμύρια τερατζάουλ ή 25,5% του συνόλου. Ακολούθησε ο τομέας της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με 10,1 εκατομμύρια τερατζάουλ (17,9%) και οι μεταφορές και αποθήκευση με 6,9 εκατομμύρια τερατζάουλ (12,3%).

Σε σύγκριση με το 2022, ο τομέας της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση ενέργειας (-8,7%), ακολουθούμενος από τη μεταποίηση (-5,5%). Αντίθετα, οι μεταφορές και αποθήκευση ήταν η μόνη οικονομική δραστηριότητα που σημείωσε αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας το 2023, κατά 8,1%.

Σε ό,τι αφορά την περίοδο 2014-2023, η εικόνα στην ΕΕ ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα των παραγωγικών δραστηριοτήτων ήταν μεικτή. Τις μεγαλύτερες μειώσεις στην ενεργειακή ένταση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας κατέγραψαν η Εσθονία (-43,1%), η Ιρλανδία (-42,8%) και η Ολλανδία (-37,2%). Αύξηση σημειώθηκε μόνο στη Μάλτα (+22,9%) και τη Λιθουανία (+9,3%).

Πηγή: ΚΥΠΕ

