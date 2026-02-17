Ετοιμότητα Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων να στηρίξει πολιτικές προσιτής στέγασης

Την ετοιμότητα του να στηρίξει ενεργά την προσπάθεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για την ανάδειξη και προώθηση πολιτικών προσιτής στέγασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επαναβεβαίωσε ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου, συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γιάννης Μισιρλής, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η Γενική Διευθύντρια Μερσίνα Ισιδώρου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το ζήτημα της στέγασης - και ειδικότερα της προσιτής κατοικίας – αναδείχθηκε ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου υπογράμμισε την ανάγκη για συντονισμένες παρεμβάσεις που να ενισχύουν ουσιαστικά την προσφορά προσιτής κατοικίας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Κύπρος έχει σήμερα τη δυνατότητα, αλλά και την ευθύνη, να συμβάλλει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια.

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά μια ουσιαστική ευκαιρία για την προώθηση διαλόγου, την ανταλλαγή απόψεων και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών, με στόχο τη διαμόρφωση κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών για την προσιτή στέγη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γιάννης Μισιρλής επανέλαβε την ετοιμότητα του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων να στηρίξει ενεργά την προσπάθεια, καταθέτοντας τεκμηριωμένες εισηγήσεις και συμβάλλοντας στις σχετικές δράσεις της Προεδρίας. Όπως ανέφερε, ο Σύνδεσμος παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη στήριξη αυτής της εθνικής και ευρωπαϊκής προσπάθειας, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στον δημόσιο διάλογο.