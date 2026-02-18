Κεντρική Τράπεζα: Στους 351 οι επενδυτικοί οργανισμοί

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών μειώθηκε οριακά από 351 τον Σεπτέμβριο 2025 σε 350 τον Δεκέμβριο 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα

Το συνολικό ενεργητικό τους σημείωσε οριακή αύξηση της τάξης του 0,1% στα €7,9 δισ. τον Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με €7,89 δισ. τον Σεπτέμβριο 2025.

Το ενεργητικό των οργανισμών περιλαμβάνει καταθέσεις και δάνεια ύψους €827,4 εκατ. σε σύγκριση με €860,2 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2025 και χρεόγραφα 605,6 εκατ. από €613,4 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2025.

Επίσης, περιλαμβάνονται μετοχές και λοιποί συναφείς τίτλοι, αξίας €5,87 δισ. από €5,84 δισ.