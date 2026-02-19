Τρεις προτάσεις στη βουλή για εκποιήσεις- Τι προνοούν

Τρεις προτάσεις νόμου κατατέθηκαν την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής για το θέμα των εκποιήσεων.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου που υπογράφουν οι βουλευτές Ζαχαρίας Κουλίας και Χρίστος Ορφανίδης, είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να διασφαλίσει ότι σε περίπτωση που ο ενυπόθηκος δανειστής δεν εξασκήσει το δικαίωμα που του χορηγείται βάσει του εν λόγω νόμου για εκποίηση του ενυπόθηκου ακινήτου και δεν έχει εκδοθεί απόφαση Δικαστηρίου εναντίον του πρωτοφειλέτη, να είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει τόσο τη δυνατότητά του για να εκποιήσει όλες τις εμπράγματες εξασφαλίσεις όσο και να εξασφαλίσει δικαστική απόφαση εναντίον του πρωτοφειλέτη, προτού στραφεί και λάβει οποιαδήποτε μέτρα εναντίον του εγγυητή.

Περαιτέρω, σκοπός της πρότασης νόμου είναι να διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση που ενυπόθηκο ακίνητο αποτελεί εξασφάλιση σε πιστωτική διευκόλυνση με εγγυητές, και τούτο πωλείται με οποιοδήποτε τρόπο και μέθοδο στο πλαίσιο του ΜΕΡΟΥΣ VIA του νόμου ή αγοράζεται από τον ενυπόθηκο δανειστή, τότε η ευθύνη του εγγυητή να περιορίζεται στο κεφάλαιο της σύμβασης εγγύησης ή εάν τούτο δεν αναγράφεται ρητώς στη σύμβαση, στο αρχικό κεφάλαιο της σύμβασης δανείου του πρωτοφειλέτη ή εάν πρόκειται για τρεχούμενο λογαριασμό στο όριο του τρεχούμενου λογαριασμού για το οποίο συναίνεσε ο εγγυητής, αφαιρουμένου, αναλόγως της περίπτωσης, είτε του ποσού που προέκυψε από την πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου είτε του ποσού της αγοράς του από τον ενυπόθηκο δανειστή και αφαιρουμένων οποιωνδήποτε δόσεων κατέβαλε ο πρωτοφειλέτης σε περίπτωση δανείου.

Περαιτέρω, η πιο πάνω ρύθμιση θα εφαρμόζεται και σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης εναντίον εγγυητή νοουμένου ότι στο πλαίσιο της δικαστικής απόφασης σε αγωγή, ο ενυπόθηκος δανειστής εξασφάλισε διάταγμα πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου δυνάμει του Άρθρου 44 του νόμου και εν τούτοις δεν επέλεξε να το εφαρμόσει αλλά επέλεξε την προώθηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο ΜΕΡΟΣ VIA του νόμου.

Οι ρυθμίσεις κρίνονται ως αναγκαίες, αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, καθότι μεγάλη μερίδα του πληθυσμού βρίσκεται εγκλωβισμένη σε δάνεια και/ή πιστωτικές διευκολύνσεις τρίτων προσώπων με αποτέλεσμα τα εν λόγω πρόσωπα να στερούνται βασικών τους δικαιωμάτων, να τίθεται σε κίνδυνο η περιουσία τους, να στερούνται της δανειοληπτικής τους ικανότητας, καθώς και της δυνατότητας τους να συμβληθούν με άλλα πιστωτικά ιδρύματα για δικό τους όφελος.

Σημειώνεται ότι, οι εγγυητές δεν έχουν αποκομίσει οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από την εγγύηση τους και την ίδια ώρα βρίσκονται σε ασθενέστερη θέση έναντι του ενυπόθηκου δανειστή και του πιστωτή, τόσο από πιστωτικά ιδρύματα όσο και από εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, ενώ παράλληλα τυγχάνουν εκμετάλλευσης εφόσον ενώ όλες οι εμπράγματες εξασφαλίσεις εκποιούνται εν τούτοις συνεχίζουν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ένα ατέρμονο αδιέξοδο παρά το γεγονός ότι το κεφάλαιο το οποίο εγγυήθηκαν έχει εξοφληθεί πλήρως.

Δεύτερη πρόταση νόμου

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου του βουλευτή Σταύρου Παπαδούρη είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η ευχέρεια στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο να εξετάζει υποβληθέν παράπονο για την επιβεβαίωση χρέους, μετά από την παραλαβή επιστολής Τύπου «Ι» από τον ενυπόθηκο οφειλέτη.

Τρίτη πρόταση νόμου

Σκοπός της τρίτης πρότασης νόμου, επίσης του βουλευτή Σταύρου Παπαδούρη είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε, σε περίπτωση συνέχισης των προσπαθειών πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου από τον ενυπόθηκο δανειστή μετά την παρέλευση της εξάμηνης περιόδου από την ολοκλήρωση του πρώτου πλειστηριασμού, να διατηρείται η υποχρέωση εφαρμογής επιφυλασσόμενης τιμής πώλησης, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη του 50% της αγοραίας αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου.