ΥΠΟΙΚ: Θεσμικό και μεταρρυθμιστικό βήμα η ψήφιση νομοσχεδίου για αποκρατικοποίηση ΧΑΚ

Το Υπουργείο Οικονομικών χαιρετίζει τη ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων του νομοσχεδίου με τίτλο: «Ο περί της Αποκρατικοποίησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, του Κεντρικού Αποθετηρίου και του Κεντρικού Μητρώου Αξιών και της Μεταφοράς του Προσωπικού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στο Υπουργείο Οικονομικών Νόμος του 2025».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, η ψήφιση του νομοσχεδίου συνιστά ένα σημαντικό θεσμικό και μεταρρυθμιστικό βήμα, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου εκσυγχρονισμού της κεφαλαιαγοράς και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και αξιοπιστίας του χρηματοοικονομικού τομέα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, σημειώνεται, τίθεται το αναγκαίο πλαίσιο για την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ, καθώς και για την ομαλή μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Κεντρικού Αποθετηρίου και του Κεντρικού Μητρώου Αξιών σε στρατηγικό επενδυτή, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια της απρόσκοπτης λειτουργίας τους και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Παράλληλα, ο νόμος διασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού του ΧΑΚ, καθώς προνοεί για την ομαλή μεταφορά του στο Υπουργείο Οικονομικών ή εναλλακτικά την παροχή αποζημίωσης στη βάση σχετικού σχεδίου πρόωρης εθελούσιας αφυπηρέτησης.

Το Υπουργείο Οικονομικών, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τα μέλη του Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου προς όφελος της κυπριακής οικονομίας.

Η απόφαση της Βουλής

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα τη νομοθεσία για αποκρατικοποιηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Σκοπός του νόμου «Ο περί της Αποκρατικοποίησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, του Κεντρικού Αποθετηρίου και του Κεντρικού Μητρώου Αξιών και Μεταφοράς του Προσωπικού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στο Υπουργείο Οικονομικών Νόμος του 2025», είναι η θέσπιση του πλαισίου για την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ, του Κεντρικού Αποθετηρίου και του Κεντρικού Μητρώου Αξιών, καθώς και η ρύθμιση της μεταφοράς του προσωπικού του ΧΑΚ στο Υπουργείο Οικονομικών ή η καταβολή αποζημίωσης στο πλαίσιο σχεδίου πρόωρης εθελούσιας αφυπηρέτησης.

Ο νόμος προβλέπει τη σύσταση εταιρείας ειδικού σκοπού, η οποία θα λειτουργήσει ως όχημα για την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ, καθώς και τη διαδικασία πώλησης των μετοχών της σε στρατηγικό επενδυτή. Παράλληλα, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία επιλογής στρατηγικού επενδυτή και τα επιμέρους στάδια της αποκρατικοποίησης.

Περαιτέρω, ρυθμίζεται η μεταβίβαση και μεταφορά των εργασιών, αρμοδιοτήτων, δραστηριοτήτων, λειτουργιών, καθώς και του ενεργητικού και παθητικού του ΧΑΚ στην εταιρεία ειδικού σκοπού και κατ’ επέκταση στον στρατηγικό επενδυτή.

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, ο νόμος προβλέπει είτε τη μεταφορά του στη δημόσια υπηρεσία είτε την καταβολή αποζημίωσης στη βάση σχεδίου πρόωρης εθελούσιας αφυπηρέτησης.

Με αναθεωρημένο νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών, διασφαλίζεται η ανέλιξη και τα δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στη δημόσια υπηρεσία ή θα επιλέξει να ενταχθεί στο σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης. Επιπλέον, εισάγεται πρόνοια για συνυπολογισμό ποιοτικών κριτηρίων κατά την αξιολόγηση των υποψήφιων στρατηγικών επενδυτών, ώστε πέραν της οικονομικής προσφοράς να λαμβάνεται υπόψη και το επιχειρηματικό πλάνο για την ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς.

Ειδικότερα, καθορίζεται ποσοστιαία αναλογία βαρύτητας κατά την αξιολόγηση των προσφορών, με την προσφερόμενη τιμή για εξαγορά των μετοχών της εταιρείας ειδικού σκοπού να αντιστοιχεί στο 70% και το επιχειρηματικό πλάνο στο 30%.

Η βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου σε παρέμβασή της στην Ολομέλεια, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «εξαιρετικά σημαντικό για την κυπριακή οικονομία και τις προοπτικές της», σημειώνοντας ότι το ΧΑΚ, ως έχει σήμερα, διαθέτει περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης, επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και διεύρυνσης της επενδυτικής του βάσης. Τόνισε ότι ο στρατηγικός επενδυτής θα πρέπει να είναι θεσμικός και ρυθμιζόμενος φορέας, δηλαδή μια άλλη ρυθμιζόμενη αγορά, ικανή να δώσει ώθηση στην κεφαλαιαγορά, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται για «ξεπούλημα», αλλά για αναπτυξιακή επιλογή. Εξέφρασε ικανοποίηση για τη συνεννόηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και για το γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομικών εισάκουσε την Επιτροπή Οικονομικών και αποδέχθηκε πως η τιμή δεν πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο επιλογής, κάτι που αποτυπώνεται στην πρόνοια για ποιοτικά κριτήρια σε ποσοστό 30%.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε ότι τα πλεονεκτήματα της αποκρατικοποίησης έχουν ήδη αναδειχθεί, εκφράζοντας ικανοποίηση για την ενίσχυση του ποιοτικού κριτηρίου στην τελική μορφή του νομοσχεδίου. Τόνισε ότι για τον ΔΗΣΥ η αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ δεν συνιστά πώληση περιουσιακού στοιχείου, αλλά προοπτική ανάπτυξης και αναβάθμισης της αγοράς. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Βουλή θα πρέπει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της διαδικασίας που ξεκινά με την ψήφιση του νόμου.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ