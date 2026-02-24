Αποκαλυπτικό: «Κούρεμα» στις συντάξεις υψηλόμισθων ιδιωτικού τομέα φέρνει η μεταρρύθμιση

«Κούρεμα» στις συντάξεις των «ούτω καλούμενων» υψηλόμισθων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ 2% και 5% που υπολογίζεται στα €29 μέχρι €133, προβλέπει ο αρχικός κυβερνητικός σχεδιασμός για τον πρώτο συνταξιοδοτικό πυλώνα.

Τα υψηλά εισοδηματικά στρώματα επιβαρύνονται δυσανάλογα από τη μεταρρύθμιση που προωθείται για αύξηση των χαμηλών συντάξεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο υποδήλωσης εισοδημάτων. Την ίδια ώρα, οι συντάξεις των υψηλόμισθων συνταξιούχων του Δημοσίου, που είναι υψηλότερες σε σχέση με αυτές του ιδιωτικού τομέα, δεν αναμένεται να επηρεαστούν καθώς οι αλλαγές αφορούν μόνο τις συντάξεις που λαμβάνουν από το ΤΚΑ, οι οποίες θα αυξηθούν.

Τα σενάρια

Σύμφωνα με σχετική παρουσίαση μελέτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), στην ad-hoc τεχνική επιτροπή για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, την οποία παρουσιάζει σήμερα ο «Π», αναμένονται καθαρές μειώσεις στις συντάξεις μεταξύ 2% και 5% για εργαζομένους με απολαβές €4.000-€5.000. Οι αρνητικές μεταβολές στις συντάξεις προκύπτουν από τη μείωση του συντελεστή του συμπληρωματικού μέρους της σύνταξης από 1,5% σε 1,25%.

Με βάση το υφιστάμενο σύστημα, αναφέρει σενάριο που περιλαμβάνεται στην παρουσίαση, η σύνταξη για άτομο με υψηλές απολαβές που συνταξιοδοτείται με 34 έτη πληρωμένων εισφορών και επτά έτη επιδοτούμενων εισφορών με 41 ασφαλιστικές μονάδες στο βασικό σκέλος και 102 στο συμπληρωματικό είναι €1.758 (€425 βασική σύνταξη, €1.332 συμπληρωματική) και με την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα λαμβάνει €1.729 (€640 βασική σύνταξη, €1.089 συμπληρωματική), μια μείωση της τάξης του 2%.

Με βάση άλλο σενάριο που περιλαμβάνεται, η σύνταξη για άτομο με υψηλές απολαβές που συνταξιοδοτείται με 42 έτη πληρωμένων εισφορών και επτά έτη επιδοτούμενων εισφορών με 49 ασφαλιστικές μονάδες στο βασικό σκέλος και 126 στο συμπληρωματικό είναι €2.152 ( €512 βασική σύνταξη, €1.640 συμπληρωματική) και με την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα λαμβάνει €2.110 (€764 βασική σύνταξη, €1.345 συμπληρωματική), μια μείωση ύψους 2%.

Επίσης, η σύνταξη για άτομο με σημαντικό εισόδημα που συνταξιοδοτείται με 34 έτη πληρωμένων εισφορών και επτά έτη επιδοτούμενων εισφορών με 41 ασφαλιστικές μονάδες στο βασικό σκέλος και 136 στο συμπληρωματικό είναι €2.193 (€425 βασική σύνταξη, €1.768 συμπληρωματική) και με την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα λαμβάνει €2.092 (€640 βασική σύνταξη, €1.452 συμπληρωματική), μια μείωση 5%.

Άλλο σενάριο αναφέρει ότι η σύνταξη για άτομο με σημαντικό εισόδημα που συνταξιοδοτείται με 42 έτη πληρωμένων εισφορών και επτά έτη επιδοτούμενων εισφορών με 49 ασφαλιστικές μονάδες στο βασικό σκέλος και 168 στο συμπληρωματικό είναι €2.691 (€512 βασική σύνταξη, €2.178 συμπληρωματική), ενώ με την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα λαμβάνει €2.558 (€764 βασική σύνταξη, €1.794 συμπληρωματική), μείωση 5%.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2024 το σύνολο των ενεργά απασχολουμένων της κυπριακής οικονομίας με απολαβές άνω των €4.000 μηνιαίως ήταν 12,3% ή 61.425 εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του κυβερνητικού σχεδιασμού, όσοι επέλεξαν πρόωρη σύνταξη στο 63ο έτος από το 2012 και όσοι θα την επιλέξουν έως το 2031 θα λάβουν δωρεάν πίστωση 9 μηνών επί του βασικού μέρους, ώστε το πέναλτι να μειωθεί από 12% σε 7,5%. Για εισοδήματα €4.000 και άνω, ωστόσο, η επίδραση παραμένει αρνητική.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα του ILO, ακόμη και μετά τη μείωση του πέναλτι οι ασφαλισμένοι αυτοί εμφανίζουν καθαρές μειώσεις 2%–5% στη συνολική σύνταξη.

Αφαιρείται η συνεισφορά κράτους

Σημειώνεται ότι με βάση τον κυβερνητικό σχεδιασμό, που προκαλεί έντονες αντιδράσεις καθώς, όπως υποστηρίζεται, καταργεί την τριμερή συνεργασία δεκαετιών, στο συμπληρωματικό μέρος της σύνταξης, θα συνεισφέρουν μόνο οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, με τη συνεισφορά του κράτους να αφαιρείται.

Η απόσυρση του κράτους από τη χρηματοδότηση του συμπληρωματικού μέρους της σύνταξης δημιουργεί ερωτήματα για το πώς θα καλυφθούν μελλοντικά προκλήσεις βιωσιμότητας του ΤΚΑ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, εισάγονται νέες εισφορές για την επανασχεδιασμένη βασική σύνταξη για τους μη απασχολούμενους, εν μέρει χρηματοδοτούμενες από το κράτος.

Παράλληλα, προνοείται μεταφορά εισφορών κράτους από την επαναπροσδιορισμένη συμπληρωματική στην επανασχεδιασμένη βασική σύνταξη και μεταφορά εισφορών εργοδότη/εργαζομένου από την επανασχεδιασμένη βασική σύνταξη στην επαναπροσδιορισμένη συμπληρωματική.

Συγκεκριμένα, με βάση την υφιστάμενη κατάσταση η συνεισφορά των εργοδοτών και των εργαζομένων επί της βασικής/επανασχεδιασμένης βασικής σύνταξης είναι 9,89% και του κράτους 2,93%. Όσον αφορά τη συμπληρωματική σύνταξη η συνεισφορά των εργοδοτών και των εργαζομένων είναι 5,94% και του κράτους 1,75%.

Με βάση την προτεινόμενη μεταρρύθμιση, η συνεισφορά εργοδοτών, εργαζομένων, εισοδηματιών και μη μισθωτών επί της βασικής/ επανασχεδιασμένης βασικής σύνταξης θα είναι 7,91%, ενώ θα υπάρχει επίσης 7,91% κρατική επιδότηση για μη απασχολούμενους. Η συνεισφορά του κράτους στη βασική σύνταξη θα αυξηθεί στο 4,68%.

Όσον αφορά τη συμπληρωματική σύνταξη το μέρος θα επιμεριστεί μόνο σε εργαζομένους και εργοδότες και θα ανέρχεται σε 7,91%, με τη συνεισφορά του κράτους να αποσύρεται.

Παράθυρο για διαφοροποιήσεις

Ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, κληθείς να σχολιάσει τα σενάρια που περιλαμβάνονται στους σχεδιασμούς και τις μειώσεις που προβλέπονται, δήλωσε στον «Π» ότι, μετά από τις συζητήσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο συνεδριών του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, τα ερωτήματα και προβληματισμούς των κοινωνικών εταίρων και τις εισηγήσεις τους, θα διαμορφωθεί η τελική πρόταση για έγκριση.

«Ενδεχομένως κάποια στοιχεία να διαφοροποιηθούν, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω», σημειώνει.

Ερωτηθείς για το θέμα των Ταμείων Προνοίας, αναφέρει ότι δεν μπορούν να προωθηθούν σε αυτό το στάδιο, «είναι ανθρωπίνως αδύνατο», σημειώνει επισημαίνοντας ωστόσο ότι, για να διασκεδαστούν οι ανησυχίες, σε κάποια φάση θα δοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές και ο οδικός χάρτης υλοποίησης.

Αυτό που επιδιώκουμε, αναφέρει, είναι η κατάθεση των νομοσχεδίων για τον πρώτο συνταξιοδοτικό πυλώνα τον Ιούνιο προκειμένου η μεταρρύθμιση να εφαρμοστεί το 2027.

Οι κοινωνικοί εταίροι σχολιάζουν αρνητικά την προώθηση μόνο του πρώτου συνταξιοδοτικού πυλώνα, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να προωθηθεί ταυτόχρονα και ο δεύτερος πυλώνας προκειμένου να προκύπτει ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα.

Σύμφωνα με υπολογισμούς, περίπου 70% των εργαζομένων δεν συμμετέχουν σε κανένα συμπληρωματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο Ταμείου Προνοίας.

Συνεδρία

Το θέμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης είναι ένα από τα θέματα που θα τεθούν σήμερα ενώπιον της συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα θέματα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, του νομοσχεδίου περί της επάρκειας κατώτατων μισθών, του σχεδίου ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της μεταφοράς στο εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/970 για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών.