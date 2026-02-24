Στήριξη συντεχνιών στο νομοσχέδιο για εκσυγχρονισμό της Cyta

Τη στήριξή τους στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου της Cyta εκφράζουν με κοινή ανακοίνωσή τους οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ), ΑΣΕΤ-CYTA (ΟΥΥΚ-ΣΕΚ), ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ (ΠΟΑΣΟ), ΣΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ)-CYTA και ΣΕΠ-ΑΤΗΚ, ενόψει της συζήτησης που έχει προγραμματιστεί στη Βουλή στις 2 Μαρτίου. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, η Κύπρος δικαιούται έναν δημόσιο οργανισμό που να εξελίσσεται, να ανταγωνίζεται ισότιμα και να παράγει μετρήσιμο όφελος για την κοινωνία.

Οι συντεχνίες επισημαίνουν ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη οι τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και της τεχνολογίας συγκλίνουν σε ένα ενιαίο στρατηγικό οικοσύστημα και τονίζουν πως η Cyta, ως εθνικός πάροχος υποδομών, οφείλει να μπορεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων. Αναφέρουν ότι οι αγορές τηλεπικοινωνιών και ενέργειας στην Κύπρο είναι ήδη ανοικτές και ανταγωνιστικές, με τους ιδιώτες παρόχους να έχουν τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων τους, και προσθέτουν πως η Cyta δικαιούται ίση θεσμική μεταχείριση ώστε να λειτουργεί ισότιμα στην αγορά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρόθεση του Οργανισμού να προσφέρει ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε ομάδες που σήμερα δεν έχουν πρόσβαση, όπως νεαρά ζευγάρια, ενοικιαστές, κάτοικοι πολυκατοικιών, ηλικιωμένοι με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα και μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να εγκαταστήσουν δικά τους φωτοβολταϊκά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Cyta δεν επιδιώκει να αντικαταστήσει άλλους παρόχους, αλλά να συμπληρώσει την αγορά, προσθέτοντας λύσεις εκεί όπου υπάρχει κενό, με πλήρη συμμόρφωση στους κανόνες και τις απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών. «Σε μια ανοικτή αγορά, όταν υπάρχει κενό, κάποιος θα το καλύψει», σημειώνεται, προσθέτοντας ότι η Cyta μπορεί να το πράξει με αξιοπιστία, δημόσιο όφελος και κοινωνική ευθύνη.

Οι συντεχνίες σημειώνουν ακόμη ότι η Cyta παραμένει για δεκαετίες υγιής, κερδοφόρα και βιώσιμη, λειτουργώντας σε καθεστώς πλήρους ανταγωνισμού, με τα κέρδη της να επανεπενδύονται σε υποδομές που ενισχύουν την ανάπτυξη της χώρας χωρίς αποκλεισμούς. Επισημαίνουν επίσης τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διακρίσεις που έχει αποσπάσει για την τεχνολογική της υπεροχή και την ποιότητα των υπηρεσιών της, κάνοντας λόγο για επιτυχίες που τιμούν την Κύπρο.

Σε σχέση με τη δραστηριοποίηση στον τομέα της ενέργειας, διευκρινίζεται ότι στόχος δεν είναι η καθολική παρουσία στην αγορά, αλλά η ενίσχυση των πράσινων επιλογών για πολίτες και μικρές επιχειρήσεις που σήμερα δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρή ενέργεια. Η παρουσία της Cyta, αναφέρεται, θα σημαίνει περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές, περισσότερη πράσινη ενέργεια στην αγορά και ενίσχυση της βιώσιμης μετάβασης της χώρας.

Παράλληλα, προειδοποιούν ότι η μη έγκριση του νομοσχεδίου θα διατηρήσει ένα παρωχημένο πλαίσιο, περιορίζοντας την ικανότητα του Οργανισμού να ανταγωνίζεται ισότιμα και να προσφέρει νέες βιώσιμες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα –όπως σημειώνουν– η κοινωνία να χάσει μια ευκαιρία για περισσότερες, καθαρότερες και οικονομικότερες ενεργειακές επιλογές.

Τέλος, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούν τη Βουλή να στηρίξει το νομοσχέδιο, ώστε η Cyta να λειτουργεί με όρους ισότητας και σύγχρονης αγοράς προς όφελος της κοινωνίας.

