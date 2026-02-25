Τράπεζα Κύπρου: Εκτενής ανάλυση θέσης και σενάρια μελλοντικής πορείας

Η Τράπεζα Κύπρου διατήρησε το 2025 την ηγετική της θέση στον κυπριακό χρηματοπιστωτικό τομέα, με κέρδη μετά φόρων €481 εκατ., απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) 18,6% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 στο 21,0%. Ωστόσο, η τράπεζα βρίσκεται σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό τοπίο. Η συγχώνευση Eurobank-Ελληνικής Τράπεζας δημιούργησε έναν δεύτερο εξίσου ισχυρό τραπεζικό πόλο με ενεργητικό €28 δισ. και μερίδιο 42% στις καταθέσεις, ενώ η Alpha Bank, μετά την εξαγορά της AstroBank, εδραιώνεται ως τρίτος πόλος με ενεργητικό €6,6 δισ.. Η παρούσα ανάλυση αξιολογεί τη θέση της Τράπεζας Κύπρου, τα οικονομικά της μεγέθη και περιγράφει σενάρια για τη μελλοντική πορεία της, λαμβάνοντας υπόψη το μακροοικονομικό περιβάλλον, τη νομισματική πολιτική και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό.Δείτε τον πίνακα: 2025 2024 Μεταβολή Καθαρά έσοδα τόκων (NII) €731 εκατ. €822 εκατ, -11% Μη επιτοκιακά έσοδα €309 εκατ. €272 εκατ. +14% Σύνολο εσόδων €1.040 εκατ. €1.094 εκατ. -5% Λειτουργικά έξοδα €386 εκατ. €367 εκατ. +5% Προβλέψεις & απομειώσεις €63 εκατ. €98 εκατ. -36% Κέρδη μετά φόρων €481 εκατ. €508 εκατ. -5% ROTE 18,6% 21,4% -2,8% Cost-to-income ratio 37% 34% +3% Cost of risk 33 bps 30 bps +3 bps Κέρδη ανά μετοχή (EPS) €1,10 €1,14 -3,5% Α. Χρηματοοικονομική Ανάλυση...

