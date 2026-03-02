Έναρξη διαδικασίας καταγραφής επηρεαζόμενων αλλοδαπών από τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Άρχισε η καταγραφή επηρεαζόμενων αλλοδαπών εργαζομένων από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή (άδειες εισόδου, περίοδος απουσίας εκτός της Δημοκρατίας για υφιστάμενους αλλοδαπούς εργαζομένους).

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας (ΠΟΙΓΕΕ), η οποία ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ, ενημερώνει τις επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα για την έναρξη διαδικασίας καταγραφής περιστατικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η καταγραφή αφορά αλλοδαπούς εργαζομένους που έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή και αδυνατούν να ταξιδέψουν, για λόγους που συνδέονται με τις έκτακτες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.

Η ΠΟΙΓΕΕ παρακαλεί τους επηρεαζόμενους, είτε είναι μέλη της Ομοσπονδίας είτε έχουν εξυπηρετηθεί από Ιδιωτικά Γραφεία Εξευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) μέλη της ΠΟΙΓΕΕ, να πατήσουν στον σύνδεσμο ΕΔΩ για καταγραφή του προβλήματος στη σχετική φόρμα.

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Ιάκωβο Πεμπετζιάν, στο 99443031 ή με τον Ανδρέα Αλέξη, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Κοινωνικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΚΕΒΕ, στο τηλ. 22889880.

Πηγή: ΚΥΠΕ