Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πού χτυπούν ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν – Όλοι οι στόχοι (infographic)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Έναρξη διαδικασίας καταγραφής επηρεαζόμενων αλλοδαπών από τις γεωπολιτικές εξελίξεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας (ΠΟΙΓΕΕ), η οποία ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ, ενημερώνει τις επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα για την έναρξη διαδικασίας καταγραφής περιστατικών

Άρχισε η καταγραφή επηρεαζόμενων αλλοδαπών εργαζομένων από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή (άδειες εισόδου, περίοδος απουσίας εκτός της Δημοκρατίας για υφιστάμενους αλλοδαπούς εργαζομένους).

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας (ΠΟΙΓΕΕ), η οποία ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ, ενημερώνει τις επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα για την έναρξη διαδικασίας καταγραφής περιστατικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η καταγραφή αφορά αλλοδαπούς εργαζομένους που έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή και αδυνατούν να ταξιδέψουν, για λόγους που συνδέονται με τις έκτακτες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.

Η ΠΟΙΓΕΕ παρακαλεί τους επηρεαζόμενους, είτε είναι μέλη της Ομοσπονδίας είτε έχουν εξυπηρετηθεί από Ιδιωτικά Γραφεία Εξευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) μέλη της ΠΟΙΓΕΕ, να πατήσουν στον σύνδεσμο ΕΔΩ για καταγραφή του προβλήματος στη σχετική φόρμα.

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Ιάκωβο Πεμπετζιάν, στο 99443031 ή με τον Ανδρέα Αλέξη, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Κοινωνικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΚΕΒΕ, στο τηλ. 22889880.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΡΓΑΣΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα