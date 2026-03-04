Το Βερολίνο δεν σχεδιάζει προς το παρόν να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Eurobank: Τα μελλοντικά πλάνα στον τομέα του wealth management

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Στα μελλοντικά πλάνα της τράπεζας στον τομέα του wealth management, αναφέρεται ο διευθυντής του τμήματος, Manager, Wealth Mgt Institutional Clients της Eurobank, Μενέλαος Πουλλής. Στο πρώτο επεισόδιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία» που χορηγεί η Eurobank, ο κ. Πουλλής σημειώνει ότι είναι στο DNA μιας τράπεζας να εξελίσσεται και να διαφοροποιεί τις εργασίες της τονίζοντας ότι άμεσος στόχος της τράπεζας είναι η τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων της.

Κάνει αναφορά στην πλατφόρμα wealth management που διατηρεί η τράπεζα, μέσα από την οποία οι πελάτες μπορούν να δουν σε πραγματικό χρόνο το χαρτοφυλάκιο τους, να υποβάλλουν επενδυτικές εντολές, να εκδώσουν reports & statements. Η Eurobank, σε συνεργασία με Fairfax Digital Services, EY & Microsoft, έχει ξεκινήσει ένα σημαντικό έργο για την ανάπτυξη προηγμένων AI λύσεων (Agentic AI) που θα ενσωματωθούν στις τραπεζικές υπηρεσίες. Η πλατφόρμα αναμένεται να προσφέρεται σύντομα και σε mobile application. Αναφέρεται ακόμη στη σημασία που δίνει η τράπεζα σε στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλους οίκους, όπως την JPMorgan Asset Management & Eurizon Capital SGR.

Tags

EUROBANK

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα