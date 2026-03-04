Eurobank: Τα μελλοντικά πλάνα στον τομέα του wealth management

Στα μελλοντικά πλάνα της τράπεζας στον τομέα του wealth management, αναφέρεται ο διευθυντής του τμήματος, Manager, Wealth Mgt Institutional Clients της Eurobank, Μενέλαος Πουλλής. Στο πρώτο επεισόδιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία» που χορηγεί η Eurobank, ο κ. Πουλλής σημειώνει ότι είναι στο DNA μιας τράπεζας να εξελίσσεται και να διαφοροποιεί τις εργασίες της τονίζοντας ότι άμεσος στόχος της τράπεζας είναι η τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων της.

Κάνει αναφορά στην πλατφόρμα wealth management που διατηρεί η τράπεζα, μέσα από την οποία οι πελάτες μπορούν να δουν σε πραγματικό χρόνο το χαρτοφυλάκιο τους, να υποβάλλουν επενδυτικές εντολές, να εκδώσουν reports & statements. Η Eurobank, σε συνεργασία με Fairfax Digital Services, EY & Microsoft, έχει ξεκινήσει ένα σημαντικό έργο για την ανάπτυξη προηγμένων AI λύσεων (Agentic AI) που θα ενσωματωθούν στις τραπεζικές υπηρεσίες. Η πλατφόρμα αναμένεται να προσφέρεται σύντομα και σε mobile application. Αναφέρεται ακόμη στη σημασία που δίνει η τράπεζα σε στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλους οίκους, όπως την JPMorgan Asset Management & Eurizon Capital SGR.