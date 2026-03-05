Αυξημένος κατά 5% ο τζίρος βιομηχανίας το 2025

Μικρή αύξηση παρουσίασε το 2025 ο κύκλος εργασιών του τομέα βιομηχανίας, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 139,8 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 4,9% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Δεκέμβριο 2025 ο δείκτης έφθασε τις 146,8 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 7,1% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων κατά 6,0%. Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 6,8% και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 3,8%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 5,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.