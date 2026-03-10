Ζητούν διάλογο πολιτείας-Βουλής-τραπεζών και κοινωνικών φορέων για εκποιήσεις

Το ζήτημα των εκποιήσεων απαιτεί προσεκτική και ισορροπημένη αντιμετώπιση, αναφέρει ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ, ο οποίος εκφράζει την ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο μεταξύ πολιτείας, Βουλής, τραπεζών και κοινωνικών φορέων.

Σε ανακοίνωση, ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ αναφέρει ότι «οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το ζήτημα των εκποιήσεων επαναφέρουν στο προσκήνιο ένα από τα πιο σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία, ιδιαίτερα για χιλιάδες δανειολήπτες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των δανείων τους».

«Η δημόσια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αναδεικνύει την ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο μεταξύ Πολιτείας, Βουλής, Τραπεζών και Κοινωνικών Φορέων, με στόχο την εξεύρεση δίκαιων, βιώσιμων και αποτελεσματικών λύσεων που θα προστατεύουν την κοινωνική συνοχή και θα ενισχύουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον ΣΥΠΡΟΔΑΤ, «είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες θα έχουν ουσιαστική προστασία και πραγματικές ευκαιρίες αναδιάρθρωσης των δανείων τους, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας».

Αναφέρει επίσης ότι η αύξηση του κόστους ζωής, οι ψηλές δόσεις δανείων λόγω των επιτοκίων και οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες έχουν δημιουργήσει σημαντικές δυσκολίες σε αρκετά νοικοκυριά και προσθέτει ότι «για πολλούς συμπολίτες μας, η κύρια κατοικία τους αποτελεί το μοναδικό περιουσιακό τους στοιχείο και η πιθανότητα εκποίησης δημιουργεί έντονη ανασφάλεια και κοινωνική ανησυχία».

Πηγή: ΚΥΠΕ