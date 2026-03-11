Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Σύγκλιση θέσεων με Έφορο Φορολογίας για πιστοποιημένες υπογραφές σε συμβόλαια ακινήτων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων

Σε θετικό κλίμα και με ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων με τον Έφορο Φορολογίας, Σωτήρη Μαρκίδη, κατά την οποία υπήρξε σύγκλιση θέσεων σε σχέση με την οδηγία που αφορά την πιστοποίηση υπογραφών σε συμβόλαια ακινήτων.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 10 Μαρτίου, συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Γιάννης Μισιρλής,  ο Αντιπρόεδρος Σάββας Γεωργιάδης, καθώς και η Γενική Διευθύντρια κα. Μερσίνα Ισιδώρου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ανέδειξε τις επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει στην αγορά ακινήτων και στην ανταγωνιστικότητα της Κύπρου η οδηγία που τέθηκε σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με την οποία, όλα τα συμβόλαια που υποβάλλονται για σκοπούς έκδοσης φοροαπαλλακτικών πιστοποιητικών - τα οποία απαιτούνται για τη μεταβίβαση, πώληση ή εκχώρηση ακινήτων - θα πρέπει να φέρουν πιστοποιημένες υπογραφές.

Όπως επισημάνθηκε, η εφαρμογή της οδηγίας δημιουργεί σημαντικές πρακτικές και νομικές δυσκολίες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διεθνών συναλλαγών, καθώς η πιστοποίηση υπογραφών από κυπριακές διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό είναι συχνά δύσκολη και χρονοβόρα. Παράλληλα, εκφράστηκε ο προβληματισμός ότι η εφαρμογή της θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στις συναλλαγές, αυξημένη γραφειοκρατία και πρόσθετο κόστος για πολίτες και επενδυτές.

Από την πλευρά του, ο Έφορος Φορολογίας εξέφρασε τη θετική του διάθεση για επανεξέταση του ζητήματος και για αναζήτηση των καταλληλότερων διαδικασιών και πρακτικών, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και τη δραστηριότητας του κλάδου. Παράλληλα, υπήρξε θετική ανταπόκριση στην πρόταση του Συνδέσμου όπως η κατάθεση του πωλητηρίου συμβολαίου στο Κτηματολόγιο, θεωρείται επαρκές στοιχείο για σκοπούς ελέγχου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιημένη υπογραφή.

Ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων επαναβεβαίωσε την ετοιμότητά του να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας εφαρμόσιμης διαδικασίας που θα διασφαλίζει τη νομιμότητα των συναλλαγών, χωρίς να δημιουργεί δυσανάλογα εμπόδια στη λειτουργία της αγοράς ακινήτων και στην επενδυτική δραστηριότητα.

Tags

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙΑΚΙΝΗΤΑΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΕΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα