Ευρωπαϊκή δράση για προσιτή στέγαση - Στήριξη νέων και οικογενειών στην Κύπρο

Ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ & ΕΛΚ Μιχάλης Χατζηπαντέλα, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την απόφαση, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι μέσα από τροπολογία που συνυπέγραψε δίνεται έμφαση στη στήριξη των νέων και των οικογενειών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε ένα ιστορικό βήμα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, υιοθετώντας με 367 ψήφους υπέρ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που στοχεύει στην κατασκευή νέων κατοικιών, στη μείωση των τιμών και στην προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης που αντιμετωπίζουν οι νέοι, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε επαρκή και οικονομικά προσιτή στέγαση.

«Για μικρά κράτη όπως η Κύπρος, η πρόσβαση σε προσιτή στέγαση είναι καθοριστική για τις νέες οικογένειες. Η απόφαση στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ΕΕ προχωρά σε ουσιαστικά μέτρα για την προστασία των πολιτών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα», δήλωσε ο κ. Χατζηπαντέλα.

Μεταξύ άλλων, κύρια σημεία της απόφασης:

-Ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών μέσω ταχύτερης αδειοδότησης και απλοποίησης διαδικασιών για νέες κατασκευές.

Φορολογικά κίνητρα για νέους αγοραστές και για την κατασκευή προσιτής στέγης.

-Υποστήριξη κοινωνικής και δημόσιας στέγης μέσω ευρωπαϊκών πόρων.

-Προστασία ενοικιαστών από δυσανάλογες αυξήσεις ενοικίων.

-Βελτίωση του κατασκευαστικού τομέα με βιώσιμες και καινοτόμες λύσεις.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, ώστε να διαμορφώσουν εθνικά σχέδια δράσης με συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές για την αντιμετώπιση των αποκλεισμών των νέων από την αγορά κατοικίας.

